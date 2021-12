'FOMC 긴장·오미크론 우려' NY증시·코인 하락‥백신주·국채 강세

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 지난주 강세를 뒤로 하고 긴축 정책이 예상되는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 하락하며 한 주 거래를 시작했다. 통화정책 변수에 오미크론 변이 우려가 확산한 것이 금융 시장에 영향을 미친 것으로 해석된다.

13일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 320.04포인트(0.89%) 하락한 3만5650.95에, S&P500지수는 43.05포인트(0.91%) 떨어진 4668.97에, 나스닥 지수는 217.32포인트(1.39%) 밀린 1만5413.28에 거래를 마쳤다.

뉴욕증시는 개장 전 선물 거래에서 강세를 보였지만 정규 거래가 시작하자 약세로 반전했다. 연방준비제도(Fed)가 14~15일 열리는 FOMC 회의에서 자산 매입 프로그램을 축소하는 테이퍼링 규모를 확대하고 내년 상반기 금리 인상에 나설 것이라는 전망이 투자 심리를 압박했다.

시카고 상업거래소 페드워치는 Fed가 내년 5월에 첫 금리 인상에 나설 것으로 예상하고 있다.

이번 FOMC 후 Fed는 위원들의 금리 전망을 담은 점도표를 발표한다. 지난 9월 점도표에서는 내년 금리 인상 여부가 관심이었지만 이번에는 몇 번의 금리 인상이 이뤄질지가 초점이다.

페드워치는 적어도 내년에 2번, 많으면 3번까지도 금리가 인상될 것으로 추정하고 있다.

11월 미 소비자물가지수(CPI)가 6.8%나 치솟으며 금리 인상 가능성이 커지고 있지만 10년물 미 국채금리는 또다시 하락했다. 이날 10년물 금리는 지난 금요일 1.48%에서 이날 1.42% 수준까지 하락했다.

금리 인상보다는 영국서 첫 오미크론 변이 사망자가 나왔고 중국에서도 첫 감염 사례가 나오면서 여파가 커질 수 있다는 우려가 안전자산 선호 현상을 불러온 것으로 해석된다. 통화정책에 민감한 2년물 국채 금리도 하락했다.

이날 증시에서도 아메리칸항공과 델타 항공, 유나이티드 항공 등 항공주가 일제히 급락했다. 카니발, 노르웨이지언 등 크루즈선사 주가도 4% 이상 밀렸다.

화이자와 모더나 등 코로나 백신 업체들은 오미크론 변이 예방을 위해 부스터샷이 효과적이라는 주장에 힘입어 강세로 돌아섰다.

위험 자산 기피 현상은 밈주식 하락으로 이어졌다. 게임스톱은 14%, AMC는 15%나 추락했다.

가상화폐도 위험자산 투매 행렬에 동참했다. 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 24시간 전과 비교해 6.3% 하락해 4만6900달러 대에서 매매되고 있다. 이더리움은 8.5%나 밀려났다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr