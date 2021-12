목포해양대학교 박주상 교수, 한국치안행정학회 학회장 선출

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양대학교는 해양경찰학부 박주상 교수가 지난 10일 경남대학교에서 개최된 한국치안행정학회 이사회 및 정기총회에서 제19대 회장으로 선출됐다고 13일 밝혔다.

이에 따라 2022년 1월부터 한국치안행정학회를 이끌어가며, 우리 사회를 더욱 안전한 사회로 만들기 위해 다양한 정책 등을 중점적으로 추진할 예정이다.

?

한국치안행정학회는 2003년 설립된 전국 규모의 학술단체로 치안 행정 분야의 이론과 실제를 연구하는 등 우리나라 치안 행정의 발전에 적극적으로 이바지해 왔으며, 경찰·해양경찰·경호·소방 등 다양한 분야의 교수, 학자와 실무자 등 400여 명의 회원이 활동하고 있다.

?

박주상 교수는 “우리 사회의 안전을 위해 치안 행정의 발전을 위해 더욱 노력”하고 “치안 행정 분야에 관한 연구와 조사, 관계 기관과의 교류, 정책연구, 학술지 발간, 학술대회 및 세미나 개최 등의 사업을 활발히 추진해 나가겠다”고 전했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr