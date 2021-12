경남 창원 구암지구 도시재생 거점시설 '구암스포츠센터' 개관

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 최초로 주택재개발사업이 해제된 지역에 진행된 창원시 '구암지구 도시재생 뉴딜사업'의 거점시설인 구암스포츠센터가 13일 개관했다.

시는 구암지구에 5년간 총 210억을 들여 '구암스포츠센터', 구암1동 행정복지센터와 주민복지시설을 함께 건립하는 '두루두루 어울림센터', 現 구암1동 행정복지센터를 리모델링해 거점형 실버복지관인 '구암60+'를 건립 중이다.

이를 통해 쇠퇴된 도심의 주거환경개선을 개선하고, 주민 역량을 강화하고 마을공동체 활성화해 주민 스스로 도시경쟁력을 회복할 수 있도록 돕는다.

이 중 거점시설인 구암스포츠센터는 지상 3층, 연면적 633㎡(약 190평)으로 1, 2층 헬스장은 24종 35개 헬스기구가 구비돼 있다. 3층은 주민 사랑방 역할을 할 마을카페로 조성됐다.

센터는 지역 주민이 직접 참여하는 '구암 마을관리 사회적 협동조합'이 위탁 운영한다. 협동조합은 헬스장 및 마을카페 수익사업을 통해 발생한 수익금을 공동체 발전을 위한 지역사회에 환원해 마을 활성화를 위해 힘쓸 예정이다.

허성무 시장은 "사회적협동조합을 설립해 주민 스스로 센터를 운영하는 것은 주민자치와 도시재생의 새로운 이정표가 될 것"이라며 "현재 코로나19 확산으로 어려운 시기이지만 주민들이 헬스장 이용을 통해 새로운 활력을 찾길 바란다"고 말했다

