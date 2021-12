한화디펜스, 호주와 K-9 자주포 공급 계약…亞국가 첫 무기체계 수출

13일, 양국 정상회담서 서명식

호주 육군에 K-10 탄약운반장갑차 15대도 공급

[아시아경제 김흥순 기자] 한화디펜스는 호주 정부와 K-9 자주포 공급 계약을 체결했다고 13일 밝혔다.

이번 계약은 이날 문재인 대통령과 스콧 모리슨 호주 총리가 캔버라 국회의사당에서 양국 정상회담을 진행하는 가운데 체결됐다. 한화디펜스는 호주 육군에 K-9 자주포 30문과 K-10 탄약운반장갑차 15대를 공급하게 된다. 이는 K-9 자주포를 '파이브 아이즈(Five Eyes)' 국가에 처음으로 수출하는 것이며, 아시아 국가 중 처음으로 주요 무기체계를 호주에 수출하는 사례라고 회사 측은 설명했다.

또 호주 빅토리아주 질롱시에 자주포 생산시설을 건립해 현지에서 자주포 생산과 납품을 진행할 예정이어서 호주 방위산업 활성화는 물론 한-호주 방산협력 확대에도 기여할 것으로 기대된다고 덧붙였다.

호주 정부는 육군 현대화의 일환으로 'LAND 8116' 자주포 도입 사업을 추진해 왔다. 지난해 9월에는 한화디펜스의 K-9 자주포를 단독 후보 기종으로 선정한 후 최종 협상을 진행해 왔다.

한화디펜스는 "이번 계약이 세계 자주포 시장 점유율 1위를 지키고 있는 K-9의 우수성과 신뢰성을 다시 한번 입증한 쾌거"라며 "국내 방산기업 최초로 해외 생산거점을 확보함으로써 명실상부 글로벌 선두 방산기업으로 도약할 수 있는 발판을 마련했다는데 큰 의미가 있다"고 평가했다.

호주 육군이 운용할 K-9 자주포는 '사냥꾼'이나 '덩치가 큰 거미'를 뜻하는 '헌츠맨'(Huntsman)으로 명명됐다. 기존 K-9 자주포 대비 방호력과 감시·정찰 능력이 강화된 제품이 호주에 납품될 예정이라고 한화디펜스는 밝혔다.

이번 계약 체결에 따라 호주는 K-9을 운용하게 된 세계 8번째 국가가 된다. 국방과학연구소(ADD)와 한화디펜스가 개발한 K-9 자주포는 현재 한국 등 7개국이 1700여 문을 운용하고 있으며, 터키·노르웨이·핀란드·에스토니아 등에 수출됐다. 현재 이집트 수출 협의도 진행되고 있다.

손재일 한화디펜스 대표는 "대한민국 대표 방산기업으로서 양국의 경제협력과 방산협력 강화에 기여할 수 있도록 현지화 프로그램 등을 충실히 이행할 것"이라며 "세계 1등 자주포의 명성을 이어가기 위해 K-9 성능개량과 첨단기술 개발에도 최선의 노력을 다할 것"이라고 강조했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr