文대통령, 호주 총독 내외 오찬…"한반도 평화 노력 지지해달라"

[아시아경제 이지은 기자] 호주를 국빈 방문 중인 문재인 대통령 내외는 13일 캔버라에서 데이비드 헐리 연방 총독 내외가 주최한 국빈 오찬에 참석했다.

총독(Governor-General)은 여왕의 대리인으로, 호주의 국가원수 역할을 수행하는 직위다.

이 자리에서 문 대통령은 수교 60주년을 맞아 양국 협력 방안을 논의했다. 또 미국에 이어 두 번째로 한국전에 참전해 한국의 자유와 민주주의 수호를 위해 함께 싸워준 호주 국민들에게 감사의 뜻을 전하고, 역내 대표적 평화 애호국으로서 호주가 한반도 평화를 위한 우리 정부의 노력을 변함없이 지지해 줄 것을 당부했다.

문 대통령은 양국 관계 발전의 가교역할을 해 온 호주 내 15만 명의 재외국민 및 동포들의 안전과 권익에 대한 호주 측의 각별한 관심도 요청했다. 아울러 호주 브리즈번이 2032년 하계올림픽 개최지로 선정된 것을 축하하고 성공적으로 개최되어 역내 및 세계 평화 증진에 기여하기를 기원했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr