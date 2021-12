[아시아경제 박지환 기자] 13일 오전 바이오니아 바이오니아 064550 | 코스닥 증권정보 현재가 62,200 전일대비 5,200 등락률 +9.12% 거래량 3,841,595 전일가 57,000 2021.12.13 11:22 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제임상3상완료! “한국비엔씨” 뛰어넘을 NEW바이오! 또 한번의 역사 기록!역대급! 치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다 close 주가가 강세다. 최근 코로나19 확산세가 이어지고 있는 가운데 다음 주 중으로 기존 제품으로 진단이 어려웠던 스텔스 오미크론에 대한 검출이 가능한 신제품 출시 소식이 투자 심리에 긍정적으로 작용한 것으로 풀이된다.

한국거래소에 따르면 오전 10시55분 기준 바이오니아는 전 거래일 대비 11.58%(6600원) 상승한 6만3600원에 거래되고 있다.

이날 바이오니아는 다음주 내 오미크론과 스텔스 오미크론 변이 바이러스 전부 검출할 수 있는 시약 개발을 완료할 것이라고 밝혔다.

바이오니아는 코로나19 변이 바이러스인 알파 델타 델타플러스 검출 시약의 수출허가를 받아 판매 중이다. 회사 측은 원재료부터 장비, 시약까지 자체 개발 및 생산해 상대적으로 빠르게 제품 출시가 가능하다고 설명했다.

