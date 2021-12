반도건설, 5년간 건설재해근로자 치료·생계비 5억원 기부

반도건설은 근로복지공단 서울남부지사(서울시 영등포구 영등포동2가)에서 건설재해근로자 치료비 및 생계비 지원금 전달식을 지난 10일 열고 1억원의 후원금을 기탁했다고 13일 밝혔다.

기탁한 지원금은 재해근로자의 치료비 및 생활비 지원에 사용될 예정이다. 근로복지공단에서 추천한 지원대상자 중 재해 정도, 장애여부, 사회취약계층여부, 부양가족 수 등을 기준으로 건설산업사회공헌재단에서 매년 심사를 통해 대상자를 선정한다.

2017년부터 매년 1억원씩 건설재해근로자를 위한 기부를 이어오고 있는 반도건설은 지난 4년간 184명의 재해근로자를 대상으로 4억원의 치료비 및 생계비를 지원했으며 올해도 50여명의 재해근로자를 대상으로 지원할 계획이다.

안전보건공단 자료에 따르면 2021년 1~9월 사이 발생한 전체 산업재해자 수는 9만789명으로 전년 동기(8만299명) 대비 1만490명(13.1%) 증가했다. 이중 건설업 분야의 산업재해자는 2만1672명으로 전체의 약24%를 차지한다.

