SK, 3년간 반도체·배터리 등에서 청년 일자리 2만7000개 창출

청년희망ON(溫) 세부 실행 계획 마련

9000명 추가 채용키로…반도체·배터리·바이오 등 신사업 위주

최태원 회장 "미래 유망산업 분야에서 청년 채용 대폭 늘려 나가자" 독려

[아시아경제 황윤주 기자] SK그룹이 반도체, 배터리, 바이오 등 미래 핵심 산업에서 1만4000개의 청년 일자리를 추가로 만들고 교육 훈련을 지원한다. 이는 SK그룹이 지난 10월 정부와 체결한 '청년희망ON(溫)' 파트너십 세부 실행 계획으로, 당초 계획했던 1만8000명보다 9000명이 늘어난 규모다.

13일 SK그룹에 따르면 SK주요 관계사들은 청년희망ON 파트너십 일환으로 3년간 청년 2만7000명을 신규 채용한다. 채용은 반도체, 배터리, 바이오 등 핵심산업 영역에서 집중될 예정이다.

이는 용인반도체 클러스터 조성을 앞두고 우수한 반도체 인력을 대거 확보해야 하는데다, 글로벌 배터리 수요 증가와 친환경 사업 전환 준비, ICT 경쟁력 선도 등을 위해 젊은 인재를 추가로 채용할 필요성이 커졌기 때문이라고 SK측은 설명했다.

이로써 SK그룹은 미래 핵심산업 분야 등에서 1만4000명을 추가로 직접 채용하거나 창업할 수 있도록 지원, 청년 취업난을 해소하는데 앞장서기로 했다.

최태원 회장도 청년희망ON 파트너십 체결식에서 "청년 일자리 문제는 무엇보다 기업이 좋은 일자리를 만드는 것이 해결책"이라며 "SK는 미래 유망산업 중심으로 청년 채용을 당초 계획보다 대폭 늘려 나갈 것"이라고 밝히는 등 청년 채용을 적극 독려하고 있다.

세부적으로 SK하이닉스는 반도체 전문인력의 교육과 취업을 돕는 '청년 하이파이브(Hy-Five)' 프로그램의 내년도 선발인원을 올해보다 100명 늘어난 400명으로 정했다. 이들은 4주간 전문교육을 받은 뒤 협력업체에서 인턴십 프로그램에 참여하고 정규직 채용 기회를 얻게 된다.

또 국내 6개 대학에서 반도체 관련 계약학과를 운영중인 SK하이닉스는 내년부터 올해보다 50% 늘어난 150명을 선발, 빅 데이터와 AI 등 미래 반도체 핵심 연구인력으로 양성해 채용한다는 계획이다.

SK이노베이션의 배터리 자회사인 SK온은 지난 10월 울산과학기술원(UNIST)과 배터리 석사과정 모집 공고를 내고 인재 모집에 나섰다. SK온은 등록금 등 지원은 물론 졸업 후 취업 특전을 받는 배터리 계약학과를 다른 대학들로 확대해 나갈 계획이다.

SK그룹은 핵심산업 영역에서의 청년인재 9000명을 추가로 채용키로 한 것 외에도 향후 3년간 K-반도체 인재육성을 위한 인재 생태계 구축(1200명), 장애인(SIAT)과 취업 취약계층(SK New School) 등 청년의 사회진출 지원(700명), 사회혁신적 청년 창업지원(LOOKIE, 3000명) 등 5000개 가까운 일자리를 육성하거나 지원키로 했다.

또 청년 직업훈련과 창업 지원에도 힘을 보탠다. SK텔레콤은 1000여명의 대학생들에게 음성인식, 대화형 언어모델 등 AI 실무역량 강화 커리큘럼을 제공할 계획이다. SK그룹은 사내 교육플랫폼인 써니(my SUNI)를 내년도 이후 점진적으로 청년층에 오픈하는 방안을 검토하고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr