"집 거래하는데 무시하길래"…전자발찌 찬 채 지인 살해하고 야산에 유기한 50대

50대 남성, 집 거래 과정에서 말다툼 끝에 살해, 시신 유기까지

범행동기에 대해선 "무시당한 데 대해 모멸감을 느꼈다" 진술

[아시아경제 박현주 기자] 자신을 무시했다는 이유로 60대 여성을 살해하고 시신을 유기한 50대 남성이 경찰에 체포됐다. 그는 범행 동기에 대해 "나를 무시했기 때문"이라고 진술했다.

12일 포항북부경찰서에 따르면 A씨(59)는 지난 8일 오후 7시쯤 경북 포항시 북구에 위치한 B씨의 자택에서 B씨를 목 졸라 살해한 뒤 시신을 남구 야산에 유기한 혐의를 받는다.

평소 알고 지내던 두 사람은 이날 B씨 소유의 옛집을 거래하기 위해 만난 것으로 조사됐다. 그러나 거래 과정에서 말다툼이 벌어지면서 감정이 상한 A씨가 B씨를 살해한 것으로 확인됐다.



경찰 조사에서 A씨는 "무시당한 데 대해 모멸감을 느껴 범행을 저질렀다"고 진술했다. 경찰은 범행 당시 A씨가 성범죄 전과로 위치추적 전자장치(전자발찌)를 찬 상태였다고 밝혔다.

경찰은 지난 9일 오후 B씨의 아들로부터 "어머니와 연락이 되지 않는다"는 실종 신고를 받고 수사에 나섰다. 수색 과정에서 B씨를 가장 마지막으로 만났던 A씨를 용의자로 특정한 경찰은 조사 과정에서 범행 일체를 자백받았다.

경찰은 11일 살인과 사체유기 혐의로 A씨에 대한 구속영장을 신청했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr