현대차그룹, 이번주 임원인사…조직개편도 거론

[아시아경제 박형수 기자] 현대자동차그룹이 이번 주 부회장·사장단 인사를 단행할 것으로 보인다.

12일 자동차 업계에 따르면 현대차그룹은 이르면 15일께 임원인사를 할 것으로 알려졌다.

앞서 현대차그룹은 지난해 12월 15일 정의선 회장이 취임한 이후 첫 임원인사를 단행했다. 당시 장재훈 사장 등 정 회장이 신임하는 임원이 대거 승진했다.

올해 임원인사에서는 피터 슈라이어 현대자동차그룹 디자인경영 담당 사장과 연구개발본부장인 알버트 비어만 사장의 거취에 이목이 쏠리다. 피터 슈라이어 사장은 2006년 현대차그룹에 합류했다. 현대차와 기아, 제네시스의 디자인을 세계적 수준으로 끌어올렸다는 평가를 받는다. 연구개발본부장인 알버트 비어만 사장은 교체대상으로 거론되지만 후임 인사가 정해지지 않아 퇴진 여부는 확실하지 않은 것으로 전해졌다.

현대차와 현대모비스, 현대위아 등 계열사 최고경영자(CEO)는 대다수가 지난해 취임했다. 유임될 가능성이 큰 것으로 알려졌다.

현대차그룹이 임원 인사와 함께 조직 개편에 나설 것이라는 전망도 나온다. 현재 9개로 나눠진 국내외 사업권역을 5개로 합치는 방안이 거론되고 있다. 수요가 부진한 아시아태평양과 중남미 권역을 각각 국내 사업본부와 북미권역으로 합치는 것이 논의되고 있는 것으로 알려졌다.

