"하루에 백신 10번 맞았다"…백신 대리 접종한 뉴질랜드 남성, 현재 상태는?

[아시아경제 황수미 기자] 뉴질랜드의 한 남성이 코로나19 백신을 하루에 10여 회 대리 접종한 것으로 알려져 당국이 조사에 나섰다.

11일(현지 시각) AFP통신 등에 따르면 뉴질랜드 보건부의 아스트리드 쿠어니프 코로나19 백신 면역 프로그램 담당관은 해당 사안에 대해 "관련 기관과 대응책을 논의하고 있다"고 밝혔다.

보도에 따르면 이 남성은 사람들로부터 돈을 받고 백신 접종 센터 여러 곳을 돌아다니며 접종한 것으로 파악됐다. 다만 이 남성이 언제 어느 지역에서 백신을 10회 대리 접종 했는지 현지 보건부는 밝히지 않고 있다.

이와 관련해 쿠어니프 담당관은 "다른 사람인 것처럼 신분을 속여 의료 처치를 받는 것은 위험하다"고 지적했다. 그러면서 권장량보다 더 많은 횟수 백신을 접종한 사람이 있으면 가능한 한 빨리 병원을 찾아 의사의 조언을 구해야 할 것이라고 덧붙였다.

니키 터너 오클랜드대학 교수는 하루에 백신을 여러 번 접종했을 때 안전성에 관한 자료는 나온 게 없다며 "따라서 그렇게 많은 양의 백신을 접종했을 때 더 많은 부작용이 생기는지는 알 수 없다"고 말했다.

그는 "그러나 그런 행위는 절대 안전한 것이 아니다. 사람을 위험에 처하게 할 수 있다"고 했다.

한편 현재 뉴질랜드에서는 대부분 화이자 백신을 접종하고 있는 것으로 알려졌다. 뉴질랜드는 지난 3일부터 음식점과 실내 체육시설 등 공공시설의 폐쇄 조치를 해제하고 백신 패스를 도입했다.

