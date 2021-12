항공업계, 오미크론 확산에 국제선 노선 줄줄이 축소

인천-괌 노선 운항 내년 연기

정상화 지연…경영악화 우려

[아시아경제 이동우 기자] 코로나19 변이 바이러스인 '오미크론' 확산으로 이달 재개 예정인 국제선 운항 취소가 속출하고 있다. 위드코로나(단계적 일상회복) 정책 시행으로 여객 수요 회복을 기대했던 업계는 경영 정상화가 지연되고 있다고 우려했다.

12일 항공업계에 따르면 대한항공은 인천~오사카 노선 운항을 이날부터 주 2회(수·목)로 1회 축소했다. 회사는 코로나19 상황과 정부의 방역 지침을 예의 주시하며 국제선 운항을 유동적으로 대처한다는 방침이다.

아시아나항공은 오는 23일 운항을 계획했던 인천~괌 노선을 내년 1월 30일로 연기했다. 회사는 괌 하늘길을 지난 2003년 운항 중단 이후 18년 만에 재개를 예고했지만 전 세계 오미크론 확산 여파로 운항을 미뤘다.

제주항공도 이달 4일부터 16일까지 괌 노선 8편 중 7편을 취소하고, 16일 이후 계획한 주 4회 운항 역시 방역 상황에 따른 변동 가능성을 열어두고 있다. 회사는 이달 예정인 방콕 노선 운항도 내년으로 잠정 보류했다.

진에어 역시 인천-괌 운항을 기존 주 4회에서 2회로 줄였고, 에어서울도 23일 인천-괌 노선 운항을 660여 일 만에 재개할 계획이었지만 내년 1월 29일로 최종 연기하기로 했다.

신생 LCC인 에어프레미아도 오는 24일 인천-싱가포르 트래블버블(여행안전권역) 노선을 운항할 예정이었지만 정부 당국의 추가 운항 협의가 지연되면서 해당 노선의 화물 운송 사업만 우선 시작할 방침이다.

정부가 코로나19 재확산 여파에 지난 3일부터 16일까지 2주간 국외에서 입국하는 모든 입국자에 대해 10일간 격리조처를 실시하면서 항공업계는 국제선 노선을 추가적으로 미루거나 연기할 수 있다고 전망했다.

업계에서는 국제선 운항 수요가 다시 얼어붙으면서 재무구조 악화 가능성을 우려했다. 저비용항공사(LCC)는 지난해 코로나19 확산 이후 국제선 운항이 어려워지면서 유상증자, 정부의 지원 등으로 경영을 유지하고 있는 실정이다.

항공업계 관계자는 "국제선 정상화가 시급한 상황에서 운항이 잠정 보류되거나 지연하면서 업계의 어려움이 커지고 있다"며 "정부의 적극적인 지원이 절실하다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr