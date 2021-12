[아시아경제 박형수 기자] 토네이도가 미국 중부를 강타한 가운데 외교부는12일 오후 2시 기준 한국인의 인적 피해는 접수되지 않았다고 밝혔다.

외교부 당국자는 시카고·휴스턴·애틀랜타 주재 총영사관 등 현지 공관에서 해당 지역 한인회, 관계 당국 등과 비상 연락망을 구축하고 피해 상황을 파악하고 있다고 전했다. 외교부는 국민 피해를 확인하면 필요한 조력을 제공해 나갈 예정이다.

지난 10일(이하 현지시간) 미국 중부지역에서 수십 개의 토네이도가 발생, 켄터키·아칸소·일리노이·미주리·테네시 등 6개 주(州)를 휩쓸며 다수 사상자를 냈다. 앤디 비시어 켄터키주지사는 11일 기자회견을 열고 토네이도로 이 주에서만 70명 이상이 숨진 것 같다고 밝혔다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr