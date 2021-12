美 100년 만에 최악 토네이도...지구온난화 탓?

[아시아경제 박지환 기자] 지난 10일(현지시간) 미국 중부를 강타한 강력한 토네이도(회오리바람)로 켄터키주에서만 최소 70명이 사망한 것으로 파악됐다. 그간 12월의 초강력 토네이도는 좀처럼 보기 힘들었던 광경인 만큼 지구 온난화에 따른 극단적 기후변화의 결과 중 하나일 수 있다는 분석이 나온다.

앤디 비시어 켄터키 주지사는 11일(현지시간) 기자회견을 열고 약 320킬로미터(㎞)구간을 휩쓸고 지나간 토네이도로 인해 켄터키 주에서 70명 이상이 숨진 것 같다고 밝혔다. 최소 22개의 토네이도가 발생해 켄터키를 포함해 아칸소·일리노이·미주리·테네시 등 중부의 6개 주를 휩쓸면서 최소 79명이 목숨을 잃는 등 광범위한 피해가 발생한 것으로 알려졌다.

전문가들은 태생적으로 토네이도를 분석하기 어렵지만 온난화가 토네이도 발생에 우호적인 환경을 제공했을 것이란 분석을 내놓고 있다.

빅터 젠시니 노던일리노이대학교 기상학 교수는 이날 워싱턴포스트에 "기후변화가 이번 토네이도 발생에 어떤 역할을 했는지 확실히 밝히려면 시간이 필요하다"며 "12월 이상 고온 현상이나 라니냐 등이 토네이도 발생의 원인이 됐을 수 있다"고 밝혔다.

