[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 권한대행 천정욱)는 직원 화합 및 주민들과 적극 소통하기 위해 5급 사무관 승진예정자를 발표했다.

이번 구의 5급 승진예정자는 ▲감사담당관 이경화 ▲일자리경제과 임동수 ▲재무과 박경주 ▲제산세과 박윤기 총 4명이다.

이번 5급 과장급으로의 승진은 주요 시책들을 성공적으로 추진한 업무성과와 화합·소통능력 등을 고려했다.

향후 구는 앞서 단행한 4급으로 승진예정자를 포함해 내년 1월 1일자 정기인사를 단행함으로써 주요 핵심사업을 차질없이 추진해 나갈 계획이다.

