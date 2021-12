“크리스마스 즐기세요”…갤러리아百, 시즌 마켓 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] 갤러리아백화점은 크리스마스를 맞아 다양한 콘텐츠와 상품·공간을 선보인다고 12일 밝혔다.

올해는 크리스마스 분위기를 체험할 수 있는 시즌 마켓을 마련해 ‘고메이494 한남’과 ‘대전타임월드’에서 다양한 상품을 선보인다. 해당 마켓은 유럽의 마을에서 진행하는 크리스마스 마켓처럼 작은 형태의 마켓을 이국적으로 꾸며놓은 것이 특징이다.

대전타임월드에서는 랜드마크 스퀘어에 기프트 트럭을 연출해 유명 디자인 편집샵 ‘루밍’이 선별한 기프트 상품을 오는 26일까지 선보인다. 시즌 상품부터 국내외 디자이너 아이템까지 다양하게 전시·판매하며 대표 브랜드로는 ▲팻보이 ▲비트라 ▲볼타 등이 있다.

갤러리아명품관은 올해 프랑스 럭셔리 브랜드 디올과 함께 크리스마스 트리와 외관을 꾸몄으며, 갤러리아 광교에서는 대형 포토존을 마련해 고객들이 크리스마스 디스플레이를 보고 직접 체험할 수 있도록 했다. 갤러리아 온라인몰에서는 오는 13일부터 25일까지 크리스마스 기획전을 진행해 총 600여개 브랜드가 최대 50%까지 할인행사를 진행한다.

갤러리아백화점 관계자는 “매년 다양하고 색다른 콘텐츠로 갤러리아만의 크리스마스 분위기를 연출하고 있다”며 “이번 크리스마스에는 이색적인 상품, 체험 콘텐츠로 고객들에게 보는 재미와 먹는 즐거움을 함께 선사할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr