현대모비스, '2045 탄소중립 로드맵' 발표

2040년 모든 사업장 전력, 재생에너지 전환

2045년 탄소배출 제로화

국내 車업계 최초 과학기반 감축목표 이니셔티브 가입

RE100 가입도 추진

[아시아경제 이기민 기자] 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 244,500 전일대비 3,000 등락률 +1.24% 거래량 208,832 전일가 241,500 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 외국인, 4주 연속 '사자'…반도체 중심 순매수 NH아문디자산운용, HANARO Fn 골프테마 ETF 등 2종 24일 상장 외국인, 3주 연속 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 담아 close 가 12일 미래세대를 위한 친환경 제품과 기술을 지속적으로 개발해 탄소생태계를 구축하기 위한 '2045 탄소중립 로드맵'을 발표했다.

사업장, 공급망·제품 벨류체인, 지역사회로 확장하는 세부추진 전략과 함께, 혁신기술 개발은 물론 제품 전과정 평가(LCA) 기반 탄소저감 제품을 확대하는 등 다양한 분야의 탄소감축 실행방안이 이번 탄소중립 로드맵에 포함됐다.

현대모비스는 탄소중립을 위한 4대 추진전략으로 ▲ 에너지 전환 및 효율화를 통한 사업장 탄소감축 ▲ 협력사와 함께하는 체계적인 공급망 관리 ▲ 산업 패러다임 변화에 따른 탄소저감 제품 확대 ▲ 녹색 생태계 조성을 위한 지속가능한 파트너십 운영을 제시했다.

현대모비스는 이를 통해 2030년에 2019년 대비 30% 수준으로 감축 및 2040년까지 전 세계 사업장에서 사용하는 전력을 모두 재생에너지로 전환하고, 2045년에는 공급망까지 탄소배출을 '0'으로 만든다는 방침이다.

특히 현대모비스는 탄소중립 달성을 위해 자동차업계 최초로 '과학기반 감축목표 이니셔티브(SBTi, Science Based Targets initiative)'에 가입했다.

SBTi는 파리기후협약 이행을 위해 기업의 온실가스 감축목표를 설정하고 검증하는 글로벌 이니셔티브다. 제조기업에서는 이례적으로 온실가스 감축목표에 대한 엄격한 과학적 검증을 통해 글로벌 객관성을 인정받는 셈이다.

이번 로드맵을 통해 모빌리티 기술 선도기업으로서 미래세대를 위한 친환경 제품과 기술을 지속적으로 개발하고 탄소중립 생태계 기반 구축을 위해 노력한다는 내용을 강조했다.

현대모비스는 또 탄소중립 달성을 위한 글로벌 캠페인에도 적극 동참하는 동시에 'RE100(Renewable Energy 100%)' 가입을 추진한다. RE100은 기업이 사용하는 전력 에너지를 100% 재생에너지로 전환하는 국제적 캠페인이다. 현대모비스는 RE100 기준인 2050년보다 앞선 2040년에 전 세계 사업장 전력 100%를 재생에너지로 전환할 방침이다.

또한 정부 주도로 추진되고 있는 한국형 무공해차 전환 100(K-EV 100) 캠페인에 동참해 2030년까지 회사가 소유하거나 임차한 차량 모두 전기차나 수소차로 전환한다. 친환경차 활용도를 높이기 위해 사업장 내 충전기도 200기 이상 구축한다.

정수경 현대모비스 기획부문장 부사장은 "현대모비스는 임직원, 협력사, 지역사회를 비롯한 모든 이해관계자와 함께 지속가능한 탄소중립 생태계를 구축할 계획"이라며 "현대모비스의 모든 밸류체인에 걸쳐 실질적인 탄소중립에 기여하는 모범사례가 되도록 노력하겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr