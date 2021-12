병상 배정 대기 환자 1508명, 최다 규모…하루만에 250명↑

[아시아경제 구은모 기자] 수도권을 중심으로 코로나19 신규 확진자가 속출하면서 병상 배정을 하루 이상 기다리는 대기자 수가 11일 1500명을 넘어 또 최다치를 기록했다.

보건복지부 중앙사고수습본부(중수본)에 따르면 수도권 병상 배정 대기자 수는 이날 0시 기준 1508명으로 나타났다. 전날 대기자 수 1258명과 비교해 하루 만에 250명이나 늘었다. 종전 최다 수치는 지난달 26일의 1310명이었다.

이날 대기자의 대기시간을 구분해보면 1일 이상 693명, 2일 이상 349명, 3일 이상 174명, 4일 이상이 292명이다. 이 가운데 70세 이상 고령자가 583명, 고혈압·당뇨 등 기타 질환자가 925명이다.

코로나19 확진자가 증가하면서 병상 여력은 한계에 다다르고 있다. 전날 오후 5시 기준으로 수도권 중환자 병상 가동률은 83.9%(821개 중 689개 사용)를 기록했다. 전국의 중환자 병상 가동률은 79.0%(1270개 중 1003개 사용)다. 또 이날 0시 기준 재택치료자는 총 2만1969명이다.

지역별로는 서울이 1만697명으로 가장 많고 경기 7천37명, 인천 1천491명, 부산 650명, 경북 419명, 충남 293명, 강원 258명, 대구 232명, 경남 183명, 제주 179명, 전북 145명, 대전 105명, 전남 83명, 충북 76명, 광주 59명, 세종 33명, 울산 29명이다.

