"연말 선물 대목 2주간 2000억 푼다" SSG닷컴, 프로모션 시작

13~26일 디즈니 캐릭터 완구부터 패션·뷰티·명품·가전 특가 세일

[아시아경제 김유리 기자] SSG닷컴이 비대면 선물하기 수요를 잡기 위해 연말 최대 규모의 행사를 연다. 크리스마스를 앞두고 선물 구매가 가파르게 늘고 있는 점을 고려해 행사 물량도 2000억원 규모로 확보했다. 실제로 지난 1일부터 10일까지 SSG닷컴 '선물하기' 매출은 전년비 66% 늘며 고개를 드는 모습이다.

SSG닷컴은 오는 13일부터 26일까지 2주 간 '더 원더풀 프레젠트(The Wonderful Present)' 프로모션을 실시하고 디즈니 캐릭터 완구류부터 패션, 뷰티, 명품, 가전 등을 특가에 판매한다고 12일 밝혔다.

행사 기간 동안 SSG닷컴은 겨울왕국, 토이스토리 등 디즈니의 인기 콘텐츠와 관련된 완구 위주로 구성된 '원더풀 기프트박스' 5종을 선보인다. 기프트박스 구매 시 개별 상품으로 구매할 때보다 최대 45%까지 저렴하며 홈파티 소품인 '디즈니 컨페티(종이폭죽)'도 사은품으로 증정한다.

SSG닷컴 아동용품 전문 바이어가 엄선한 마블, 픽사, 프린세스, 스타워즈 관련 상품도 특가에 제안한다. 대표적으로 '겨울왕국 엘사&안나 패션 세트'를 7만원대에, '라푼젤 스타일링 헤드 세트'를 4만원대에 판매한다. '스타워즈 카일로렌의 셔틀(1005피스)', '듀플로 토이스토리 트레인(21피스)' 등 인기 레고 상품도 만나볼 수 있다.

디즈니 상품 외에 패션·뷰티부터 유아동·반려용품까지 인기 카테고리 상품도 특가에 만날 수 있다. 자체 상품 할인과는 별개로 쿠폰, 적립금, 사은품 지급 이벤트도 진행해 고객이 체감할 수 있는 혜택도 높였다. 13일부터 15일까지 3일간 결제 금액에 따라 최대 2만원까지 할인 가능한 '장바구니 쿠폰'을 발급한다. 이어서 16일부터 22일까지 가전, 패션, 뷰티 등 카테고리별 상품에 따라 적용할 수 있는 쿠폰 5종을 지급한다. 마찬가지로 최대 2만원까지 할인 받을 수 있다.

SSG닷컴을 처음 이용하는 고객을 대상으로 현금처럼 쓸 수 있는 SSG머니 5000원을, 선물하기 서비스를 이용하는 고객에게는 SSG머니 1000원을 증정한다. 행사 상품 구매 고객에 한해 디즈니 신작 영화 '킹스맨 : 퍼스트 에이전트' 예매권 등을 받을 수 있는 응모 이벤트도 13일부터 열린다. 당첨자 발표는 오는 20일 게시판을 통해 진행된다.

