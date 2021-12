"일본인의 '특이체질'이 코로나 급감 원인?"… 日, 새로운 가설 제시

"HLA-A24 백혈구 형태 때문… 일본인 60% 보유"



[아시아경제 나예은 기자] 최근 일본의 코로나19 신규 확진자 수와 중증·사망 사례가 다른 나라 대비 급감한 배경으로 일본인 특유의 체질적 요인이 지목됐다.

10일 요미우리신문에 따르면 일본 리 화학연구소는 일본인의 약 60%가 보유한 백혈구 형태인 'HLA-A24(이하 A24)'가 코로나19의 중증화를 예방할 수 있다고 밝혔다. 해당 연구소는 연구 결과를 영국 과학잡지 '커뮤니케이션스 마이올로지'에 공개했다.

연구진들은 "감기 면역세포를 지닌 A24 타입의 사람들은 세포가 코로나19에 감염됐을 때 'QYI'라는 펩타이드가 나타나 '킬러 T세포'를 증식시키고, 이 킬러 T세포는 감염 세포를 파괴해 중증화를 방지하게 된다"고 주장하고 있다.

A24 백혈구 타입인 일본인의 비율은 60% 정도이나, 미국과 유럽 등은 1~20% 정도다.

연구진은 "과거 계절성 감기에 걸렸던 사람이 코로나19에 감염되면, 체내에서 자고 있던 킬러 T세포가 신속하게 증가해 감염 세포를 억제할 가능성이 있다"고 분석했다.

요미우미신문은 "일본은 해외에 비해 코로나19 감염자나 사망자가 적어 '팩터X'라고 불리는 일본인 특유의 요인이 있을 거란 주장이 제기됐었다"며 리 화학연구소의 이번 연구 결과로 이런 주장에 힘을 얻게 됐다고 시사했다.

한편 연구를 이끈 후지 신이치로 박사는 "A24 타입인 사람들이 감기의 원인인 계절성 코로나바이러스에 대한 면역세포를 보유한 경우, 이 세포가 코로나19에 감염된 세포를 공격한다"고 설명했다.

또 "A24가 팩터X의 후보로 여겨져 치료제 개발 등으로 이어질 수도 있다"며 연구 결과가 코로나19 치료제 개발에 상당한 영향을 줄 것으로 기대했다.

