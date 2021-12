20대 남성 칼부림으로 전 연인 어머니 사망

'신변보호' 전 연인 집서 20대 남성 칼부림

4일 전 성폭행으로 신고돼…경찰, 보복범죄에 무게

20대 남성이 과거 교제했던 여성의 집에 찾아가 가족들에게 흉기를 휘두른 사건이 벌어졌다. 이 남성은 검거됐지만 여성의 어머니가 숨지고 10대 남동생은 중태에 빠졌다.

10일 경찰에 따르면 서울 송파경찰서는 20대 이모씨를 살인·살인미수 혐의로 검거해 조사하고 있다. 이씨는 이날 오후 송파구 잠실동의 한 빌라의 A씨의 집을 찾아 A씨의 어머니와 남동생의 가슴과 목 등을 흉기로 찌른 혐의를 받는다. 피해자들은 발견 즉시 병원으로 옮겨졌으나 어머니는 숨졌고 남동생은 출혈이 심한 상태다.

A씨는 이날 사건 당시 현장에 없어 화를 피했다. 그는 지난 6일 이씨를 성폭행 혐의로 다른 지역 경찰서에 신고한 뒤 신변보호 대상자로 등록됐다. 하지만 A씨 본인이 아닌 가족에 대해서는 별도의 보호 조치가 없었고 이씨에 대한 구속 등 신병 조치도 이뤄지지 않았다.

경찰은 이씨가 이별을 통보받고 성범죄로 신고당한 데 앙심을 품고 A씨에게 보복하려고 했을 가능성에 무게를 두고 있는 것으로 전해졌다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr