"탄소중립 시대 주역은 기업"…文대통령, '탄소중립 보고회' 주재(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 10일 탄소중립과 관련해 "선언은 정부가 했지만 시대를 열어가는 주역은 기업"이라며 "정부는 기업의 노력을 뒷받침하며 탄소중립의 든든한 버팀목이 되겠다"고 밝혔다.

문 대통령은 이날 청와대 충무실에서 '탄소중립 선도기업 초청 전략 보고회'를 주재하고 참석자들과 '탄소중립 비전'을 논의하며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "세계 각국은 탄소중립 정책을 제조업 경쟁력 강화의 기회로 바꾸기 위해 노력하고 있다"며 주요국들의 노력을 소개하고, "우리 기업들도 저탄소 신산업으로 기업구조를 전환하며 탄소중립에 대비해 왔다"고 치하했다.

이와 관련, "SK이노베이션은 정유 부문 신규 투자 대신 미래차의 핵심 배터리 부문 투자를 본격화하고 있고, 현대차는 생산부터 운행, 폐기에 이르는 전 단계에서 2045년 탄소중립 목표를 선언하고 협력업체들과 함께 본격적인 실행에 돌입했다"고 강조했다.

문 대통령은 이같은 기업들의 탄소중립 노력을 정부가 과감히 지원하겠다고 밝혔다. 문 대통령은 "탄소중립 산업 생태계의 경쟁력을 높이겠다"며 "설비와 R&D 투자에 대해 세액 공제를 늘리고, 녹색금융을 활성화하겠다"고 강조했다. 탄소중립을 저해하는 규제를 폐지하고, 탄소 감축 노력이 정당한 가치로 보상받을 수 있도록 공공조달 개편도 약속했다.

또 문 대통령은 "탄소중립 산업과 기술을 새로운 수출 먹거리로 키우겠다"며 "친환경 공정 EPC, 탄소 포집?활용 기술을 비롯한 녹색기술을 선도할 수 있도록 지원하겠다"고 강조했다.

중소·중견기업 등 탄소 약자를 위한 맞춤형 지원도 제공하겠다고 밝혔다. 문 대통령은 "탄소중립 기술은 지금으로서는 미래 기술로 초기 비용이 상당하고, 개발 성공 여부가 불확실한 데 따른 부담이 크다"며 "탄소 약자를 위한 맞춤형 지원 전략을 마련하고, 과도기에 발생할 수 있는 취약 산업과 지역 산업 위기에 선제적으로 대응해 나갈 것"이라고 말했다.

이번 행사는 2050 대한민국 탄소중립 비전 선포 1주년을 맞아 진행됐다.

경제단체에서는 최태원 대한상공회의소·구자열 한국무역협회·김기문 중소기업중앙회·손경식 한국경영자총협회·강호갑 한국중견기업연합회 회장이 참석했다.

또 산업계에서는 김기남 삼성전자 종합기술원 회장, 정호영 LG디스플레이 사장, 전영현 삼성SDI 부회장, 가삼현 한국조선해양 부회장, 안동일 현대제철 사장, 문동준 금호석유화학 대표이사 사장, 이현준 쌍용C&E 대표집행임원 부사장, 공영운 현대자동차 사장이 참석했으며 에너지계에서는 정승일 한국전력공사 사장, 김응식 GS EPS 사장, 정연인 두산중공업 사장, 이구영 한화솔루션 사장, 황정모 효성첨단소재 부사장, 조경목 SK에너지 사장이 참석했다.

중견기업계에서는 이동채 에코프로 회장, 이상원 상아프론테크 대표이사, 김해련 태경그룹 회장이, 중소기업계에서는 신용문 신라엔지니어링 부회장, 이상훈 우룡 대표이사, 김구한 그리드위즈 대표이사가 참석했다.

이날 행사에서는 산업·에너지 업계로부터 수렴한 의견을 바탕으로 앞으로 30여년간 추진해 나가야 할 중장기 과제와 정책 방향성을 담은 '산업·에너지 탄소중립 대전환 비전과 전략'이 발표됐다.

전략에는 2050년 석탄발전 완전 중단을 목표로 34년까지 노후석탄 발전소 24기를 폐지하고 잔존 석탄발전소도 사업자와의 협의를 통해 조기 감축을 유도하는 내용 등이 담겼다.

한편 이번 선도기업 초청 전략 보고회는 오미크론 변이 바이러스 확산 우려 등 엄중한 코로나19 상황을 고려, 강화된 방역지침을 적용해 외부 참석자를 최소화한 가운데 이뤄졌다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr