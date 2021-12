브이티지엠피 "탄소저감용 미세조류기술 특허 활용 계약…바이오 소재 생산"

[아시아경제 유현석 기자] 브이티지엠피는 클라우드에어, KJ그린에너지와 탄소저감용 미세조류기술 활용을 골자로 하는 계약을 체결했다고 10일 밝혔다.

브이티지엠피는 지난 6월 구미 하이테크밸리의 수소 연료전지발전소 부지를 확보했다. 경상북도 구미시 및 한국서부발전 등 유관 기관과의 발전사업 협약 및 이번 탄소저감용 미세조류 특허 활용 계약을 통해 신재생에너지 연료전지 발전 사업에 박차를 가하고 있다.

같은 날 산업통상자원부로부터 수소 연료전지발전소의 공사 계획인가도 획득해 발전사업 진행의 기반을 구축했다. 이번 특허 활용 계약을 통해 브이티지엠피의 구미 하이테크벨리 수소 연료전지발전소는 발전사업에 미세조류 탄소 포집 기술을 적용하는 첫 사례로 블루수소로 나아가는 첫걸음이 될 것으로 기대하고 있다.

이번 활용 계약의 골자인 탄소저감용 미세조류기술 특허는 미세조류를 활용한 친환경 바이오탄소포집기술(CCUS)로 수소 연료전지발전 시 브이티지엠피의 라미네이팅 기술을 적용, 발생하는 이산화탄소를 이용해 미세조류를 성장시킨다. 미세조류의 추출물에서 루테인과 아스티잔틴을 추출한다. 이를 활용해 고기능성의 화장품, 바이오 제품 등의 개발에 적용이 가능하다.

또 금번 계약으로 브이티지엠피는 구미 하이테크벨리 발전소 뿐만 아니라 모든 수소 연료전지발전소에 특허를 적용한 생산시설을 증대한다는 계획을 가지고 있다고 밝혔다.

이번 특허 활용 계약에 따라 ▲브이티지엠피는 미세조류 추출물을 활용한 화장품 및 바이오 제품 사업화, 라미네이팅 기술협업, ▲클라우드에어는 자체 보유한 미세조류 산업균주, 4계절 광배양 기술 및 LED 기술을 활용 ▲KJ그린에너지는 구미하이테크 연료전지 발전사업에 미세조류 온실용 열공급 및 탄소 저감설비 사업화, 탄소 저감기술 시스템화를 진행 할 예정이다.

브이티지엠피의 관계자는 "이번 특허 활용 계약을 통해 각 기관의 기술력을 바탕으로 미세조류를 활용 사업을 진행 할 예정"이라며 "탄소 저감 시스템화로 미세조류를 활용, 첫번째 상용화 예정인 구미 하이테크 밸리 수소 연료전지발전소에 미세조류 약 300톤 규모로 상용화 연간 2100톤의 이산화탄소 저감효과와 연간 약 100억원의 매출을 기대하고 있다"고 전했다.?

