경복대, 남양주캠퍼스에 제2기숙사 짓는다…총 333실 규모

[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 경복대학교가 남양주캠퍼스에 제2기숙사를 짓는다.

경복대는 최근 남양주캠퍼스에서 제2기숙사 숭례원 건립공사 기공식을 가졌다고 10일 밝혔다.

제2기숙사는 남양주캠퍼스 선덕관 위 주차장에 건립된다. 건축면적 1795㎡, 지상 10층, 지하 1층, 총 333실(654명 수용)규모다.

제2기숙사는 학생들의 면학분위기 조성 및 정주여건을 개선해 학생들의 복지향상과 함께 우수한 인재를 유치하고 대학의 경쟁력을 강화하기 위해 건립이 결정됐다.

김경복 경복대 총장직무대행은 "경복대학은 어려운 재정상황에서도 학생들을 위해 아낌없이 투자하는 모범을 보이기 위해 제2기숙사 건립을 결정했다"며 "제2기숙사는 최첨단 편의시설을 갖추고 학생들이 마음껏 꿈을 펼칠수 있는 생활공간으로 만들 것"이라고 강조했다.

경복대는 지난해 남양주캠퍼스에 지상10층, 지하1층 702명 수용규모의 제1기숙사를 건립했다. 이번 제2기숙사 건립으로 경복대는 남양주캠퍼스 1354명, 포천캠퍼스 314명, 총 1670명을 수용할 수 있는 기숙사를 갖추게 됐다.

한편 경복대는 교육부 발표 2017~2020 4년 연속 수도권대학(졸업생 2천명 이상) 중 통합 취업률 1위에 이어, 2020년 전국 4년제 대학 및 전문대학(졸업생 2천명 이상) 중 취업률 전국1위를 차지했다. 또 2021 교육부 대학기본역량진단평가에서 '일반재정지원대학'에 선정되어 교육역량이 매우 우수한 대학으로 인증받고 있다.

