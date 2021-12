신라스테이, '스페셜 굿즈' 패키지 2종 출시

[아시아경제 김유리 기자] 신라스테이는 크리스마스와 연말을 맞아 한정판 기념품을 제공하는 '스페셜 굿즈' 패키지를 선보인다고 10일 밝혔다.

이번 스페셜 굿즈는 시중에서는 구매할 수 없는 한정판 아이템으로 최근 '집콕'과 여행 트렌드를 반영해 집에서는 물론 캠핑, 차박 등 비대면 여행에서도 유용하게 사용할 수 있는 품목들로 구성했다.

'신라스테이 모먼트 오브 이어' 패키지는 객실과 함께 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 감성을 살려 무지노트, 엽서, 마그넷 등을 제공한다. 각 굿즈는 신라스테이의 디자인 콘셉트를 바탕으로 실용적으로 제작됐다.

패키지 이용객에게는 무지 노트와 고객이 직접 촬영해 SNS에 업로드한 이미지로 제작된 '고객 참여형' 아이템인 '신라스테이 모먼트 엽서'를 함께 제공된다. 엽서에는 객실에서 바라본 시티뷰, 감각적인 인테리어의 로비, 레스토랑 등 고객이 직접 찍은 신라스테이 13개 호텔의 이미지가 실려 있다.

패키지 구성은 ▲객실(1박) ▲신라스테이 무지 노트(1개) ▲신라스테이 모먼트 엽서와 시그너처 마그넷(디자인 및 컬러 랜덤 제공)으로 구성됐다. 패키지는 신라스테이 전국 13곳에서 12월 말까지 이용할 수 있다.

'코지 윈터 나이트' 패키지에는 신라스테이 시그너처 담요가 포함돼 있다.

담요는 가로 약 1m 크기로 휴대성이 좋아 가정에서 무릎 담요로 쓸 수 있고 여행이나 캠핑에서도 활용할 수 있다. 신라스테이 대표 머그컵도 함께 제공된다. 패키지는 ▲객실(1박) ▲신라스테이 시그너처 담요(1개) ▲신라스테이 시그너처 머그컵(1개) ▲담터 핫초코(1세트, 16개입)가 포함됐다. 신라스테이 전국 13곳에서 내년 2월 말까지 이용할 수 있다.

