동래구 진로교육지원센터, 2022학년도 대입 정시대비 1:1 멘토링

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산 동래구 진로교육지원센터는 1:1 멘토링 상담과 정시대비 대학입시 설명회를 연다.

프로그램은 진학 전문성을 갖춘 상담 교사를 초빙해 오는 16일부터 29일까지 동래지역 수험생 대상으로 열린다.

대입 정시대비 멘토링은 동래구 자체 프로그램으로 교사와 학생이 1:1로 정시 전략을 모색한다.

멘토링은 오는 16~29일 오후 7시부터 2시간 진행된다. 코로나19 확산 방지를 위해 상담 시간은 1인당 40분이며 상담 후 20분간 방역한다.

멘토링은 22일 입시설명회, 25일, 26일 휴무일을 제외 총 11일간 운영될 예정이다.

센터는 멘토링 상담 교사로 동인고 진학 부장 교사 등 동래구 진학협의회 소속 교사 10여명을 초빙했다.

22일 센터는 정시 대학입시 설명회를 유튜브로 진행하며 정시 지원 전략과 주요 대학별 대학입시 지원 전략 등 정보를 제공한다.

동래구 진로 교육지원센터 손정우 센터장은 “대입 정시대비 1:1 멘토링과 설명회로 수험생이 최선의 결과를 얻어 많은 도움이 되기를 바란다”고 말했다.

자세한 내용과 신청은 동래구 진로 교육지원센터 홈페이지와 네이버 밴드에서 가능하다. 문의는 전화로도 가능하다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr