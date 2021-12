손태승 우리금융 회장 "23년 만 완전 민영화, 고객·주주가치 최우선"

특판 예·적금 출시, 경품 이벤트 등 실시

[아시아경제 김진호 기자] 손태승 우리금융그룹 회장은 "23년 만의 완전 민영화를 맞아 고객 및 주주가치를 최우선하겠다"고 강조했다.

10일 우리금융에 따르면 손 회장은 예금보험공사가 보유한 지분 9.33%의 매각 절차 종결 후 이 같은 내용을 담은 감사글을 홈페이지를 통해 알렸다.

예보가 보유한 우리금융지주의 지분 9.33%는 지난 9일 유진프라이빗에쿼티(4%), KTB자산운용(2.33%), 얼라인파트너스컨소시엄(1%), 두나무(1%), 우리금융지주 우리사주조합(1%)에 매각이 완료됐다.

손 회장은 감사글을 통해 "고객님과 주주님들 덕분에 완전 민영화의 꿈을 이룰 수 있었다"며 "향후 디지털 시대에 걸맞는 혁신적이고 특별한 고객경험과 기업가치의 적극 제고 등을 최우선으로 경영하겠다"고 했다.

또한 임직원들에게는 별도의 격려 메일로 "완전 민영화를 계기로 시장에서 기업가치를 제대로 평가받고 국가와 사회에서도 존재감과 든든함을 더욱 인정받는 금융그룹이 되자”고 당부했다.

한편 우리금융그룹은 완전 민영화를 기념해 자회사에서 고객 사은 이벤트도 진행한다. 우리금융그룹 관계자는 “우리은행, 우리카드, 우리금융저축은행 등 자회사들이 참여해 특별 우대금리가 적용되는 예·적금을 출시하고, 다양한 경품 이벤트도 마련했다”고 말했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr