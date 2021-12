[부고] 신건호(홈플러스 대외정책 총괄이사)씨 빙모상

▲ 권혁분씨 별세, 임인오씨 부인상, 임기태·은영씨 모친상, 신건호(홈플러스 대외정책 총괄이사)씨 빙모상, 임은경씨 시모상 = 12월10일 인제대학교 일산 백병원 장례식장, 발인 12일 5시30분, 장지 우성공원묘, 031-902-4444

