[아시아경제 구은모 기자] 국내 코로나19 백신 접종이 꾸준히 진행되면서 10일 2차 접종 완료율이 81.0%로 집게됐다.

코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 코로나19 백신을 2차까지 맞은 접종 완료자는 이날 0시 기준으로 총 4156만8595명이다.

우리나라 인구(작년 12월 기준 5134만9116명) 대비 접종 완료율은 81.0%이고, 18세 이상 인구 대비로는 92.0%다.

3차(부스터) 접종은 43만9915명으로 총 528만9734명이 3차 접종을 받았다.

