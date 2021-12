[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 크리스마스를 앞두고 본관 지하 1층 푸드마켓에서 케이크를 사전 예약 판매한다고 10일 밝혔다.

사전예약판매는 몽슈슈는 12일, 루시카토, 궁전제과는 오는 19일까지 본매장에서 진행한다.

몽슈슈와 루시카토는 해당기간동안 예약 시 10%할인 행사를 진행하며, 사전예약한 케이크는 오는 24일부터 25일까지 원하는 날짜에 수령가능하다.

이와 함께 광주신세계 푸드마켓에서는 연말까지 크리스마스, 홈파티 먹거리 세트메뉴를 선보인다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr