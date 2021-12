추미애 "조국의 강은 실체 없으나 쥴리의 강은 실체 있어"

국민의힘, 김건희 허위사실공표 혐의로 추미애·열린공감TV 고발

추미애 "신속히 수사해서 진실 밝혀달라"

[아시아경제 허미담 기자] 추미애 전 법무부 장관은 10일 "'조국의 강'은 실체가 없으나 '쥴리의 강'은 실체가 있다"며 윤석열 국민의힘 대선 후보의 배우자 김건희 씨에 대한 검찰의 신속한 수사를 촉구했다.

추 전 장관은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "'조국의 강'은 바닥까지 긁어내고 다 파내도 표창장 한 장 남았지만 '쥴리의 강'은 파도 파도 끝이 안 보이고 그 무엇으로도 덮어질 것 같지 않다"며 이같이 말했다.

그는 "검찰은 김건희씨에 대해 '쪼개기 불기소', '서면조사' 이런 거 하지 말고 정공법으로 수사해야 한다"고 강조했다.

아울러 "저를 고발한 사건도 신속히 수사해서 진실을 밝혀줄 것을 요구한다"고 덧붙였다.

앞서 국민의힘은 최근 윤 후보의 부인 김 씨에 대한 허위사실을 공표한 혐의 등으로 유튜브 채널 '열린공감 TV'와 추 전 장관을 검찰에 고발했다.

'열린공감TV'는 지난 8일 안해욱 전 대한초등학교태권도협회 회장의 인터뷰를 인용해 김 씨가 과거 유흥업소에서 '쥴리'라는 예명으로 일했다는 주장을 보도했다. 안 전 회장은 1997년 5월 라마다르네상스호텔 나이트를 방문했다가 6층 연회장에서 '쥴리'를 예명으로 쓰는 김 씨를 만났다고 증언했다. 이후 추 전 장관은 이 같은 내용이 담긴 기사 링크를 자신의 페이스북에 공유했다.

한편 윤 후보는 김 씨의 유흥주점 근무 의혹 논란에 대해 부인했다. 그는 9일 오후 서울 마포구 김대중도서관 컨벤션 홀에서 열린 김대중노벨평화상 수상 21주년 기념식 및 학술회의 참석 후 기자들과 만나 "답변할 가치도 없는 얘기"라며 "여러분은 거기(유흥주점 근무 의혹)에 관심이 있느냐. 그 말이 맞는 얘기 같으냐"고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr