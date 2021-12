부산교육청, 내년 예산 4조9천억원 확정 … 코로나 저하 학습력 회복 주력

학습회복, 정서 안정, 디지털 학습환경 완성 등

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 코로나 시대 학습력 회복 등을 주요 내용으로 하는 부산시교육청의 내년도 예산이 4조8753억원으로 확정됐다.

부산시교육청은 지난 9일 부산시의회 의결을 거쳐 2022년 예산을 확정했다고 10일 밝혔다.

내년 예산은 위드 코로나 시대에 학습력을 회복하고, 심리·정서를 치유하면서 소프트웨어(SW)·인공지능(AI)·가상현실(VR) 등 최신 기술을 활용한 디지털 중심의 교육환경을 조성하는 데 중점을 뒀다.

또 코로나19 대유행으로부터 학생이 안심하고 수업에 전념할 수 있도록 학교방역을 강화하는 데 집중한다.

우선 학생의 학습력 회복과 심리·정서 치유 등 교육회복과 학교 안전망 구축에 예산을 집중 투입한다.

학습력 회복과 기초학력 증진을 위해 전체 초·중·고 학생을 대상으로 학습도움닫기(78억원), 학력신장프로그램(80억원), 다깨침프로젝트(9억원) 등 사업을 펼친다.

코로나19로 인한 심리·정서 불안을 해소하기 위해 학교예술동아리 지원, 학교로 찾아가는 예술플러스 사업 등 문화예술교육을 확대 운영한다.

폐교 덕도초에 지역 예술작가와 학생이 함께하는 예술교육장인 덕도예술마루를 만들어 교육균형발전과 예술교육 기회를 확대할 계획이다.

방역비 101억원을 투입하는 등 학교방역을 지속적으로 강화하고, 통학안전 실태조사, 과학실험실 안전 강화, 노후 돌봄교실 개선, 심폐소생 교육 확대 등 다양한 분야에 예산을 투입해 학생 안전망을 구축하는 데 집중 지원한다.

217억원의 예산을 들여 교사 재배치, 모듈러교실 설치 등 과밀학급 해소에도 적극 나선다.

코로나19와 4차 산업혁명 등 시대변화에 대응하고 미래사회를 선도할 창의·융합형 인재 양성을 위한 미래교육에도 주력한다.

부산시교육청은 2020년부터 올해까지 987억원을 들여 각급학교의 일반교실에 ‘부산형 블렌디드러닝 교실’ 구축을 완료한 데 이어 내년에도 226억원을 들여 각급학교 특별실까지 블렌디드러닝 교실을 구축한다.

내년을 기점으로 블렌디드러닝 학습환경과 에듀테크 기기를 연계한디지털 학습을 실현하기 위해 총 1289억원(2021년 620억원, 2022년 669억원)의 예산을 들여 ‘학생 1인 1스마트기기 보급’ 사업을 완료할 계획이다.

탄소중립 실천 등 기후·환경 위기 극복을 위한 지속가능한 생태환경교육도 추진한다.

학교별 맞춤형 생태환경교육(631교, 19억원), 학교텃밭 운영(130교, 5억원) 등 학교 환경교육을 확대 운영하고, 친환경 미래학교 전환을 위한 그린스마트 미래학교 사업에 1179억원을 투입하는 등 건강한 생태학교 기반을 조성한다.

오는 2025년 전면 시행하는 고교학점제에 대비해 고교학점제 연구선도학교 지원에 37억원을 투입한다. 직업계고 학생들의 취업과 학습을 함께 지원하기 위해 학생 1인당 50만원의 취업준비금을 지원하는 사업에 25억원을 편성한다.

모든 학생에 이어 유치원(214억원)까지 무상급식을 확대한다. ‘유치원 급식 종합지원 계획’을 수립해 안전한 급식환경을 조성하고, 유아용 식단을 보급하는 등 급식 질 관리에도 힘을 쏟을 계획이다.

김석준 교육감은 “내년 예산안은 온전한 학교일상 회복을 앞당기고, 학생들이 창의융합형 인재로 성장할 수 있도록 지원하는 데 집중 투입한다”고 말했다.

