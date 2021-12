풀무원, 한국식 식물성 직화불고기로 국내 대체육 사업 본격화

[아시아경제 이승진 기자] 식물성 지향 식품 선도 기업을 선언한 풀무원이 국내 식물성 대체육 사업을 본격화 한다. 패티·소시지 형태의 대체육에서 벗어난 한국인 입맛에 맞는 대체육을 통해 국내 대체육 시장을 선점한다는 목표다.

한국인 입맛에 맞춘 '고기 아닌 고기'

풀무원식품은 대체육을 넣은 식물성 소스로 즐길 수 있는 가정간편식(HMR) ‘식물성 직화불고기 덮밥소스’를 출시하고 ‘한국식 대체육’으로 국내 대체육 시장을 선점해 나갈 계획이라고 10일 밝혔다.

풀무원은 식물성 지향 식품 선도 기업을 선언한 이래 식물성 식품에 대한 소비자 접근성을 확대하기 위해 노력하고 있다. 이번 신제품도 한국인에게 익숙한 ‘불고기’와 ‘덮밥’이라는 메뉴에 착안해 아직은 대체육이 생소한 국내 소비자도 일상에서 가볍게 시도해 볼 수 있도록 했다.

제품에 사용된 식물성 대체육은 콩에서 추출한 ‘식물성조직단백(TVP)’ 소재를 풀무원의 기술력으로 가공해 육고기(일반 동물성 고기)와 유사한 맛, 질감을 구현한 풀무원표 대체육이다.

콩에서 추출한 TVP는 콩 비린내가 남아있고 콩고기 특유의 질긴 식감을 가지고 있다. 이 때문에 소재를 개선go 고품질의 대체육으로 완성하기 위해서는 TVP를 가공하는 기술력이 매우 중요하다. 풀무원기술원은 끊임없는 연구개발을 통해 숯불 직화 공정을 도입했고, 육고기에 한층 더 가까운 신제품을 선보일 수 있게 됐다.

이번에 출시하는 ‘식물성 직화불고기 덮밥소스’ 2종은 식물성으로 만들어 채식주의자는 물론 유연하게 채식을 시도하려는 이들까지 모두가 맛있게 즐길 수 있도록 했다. 전자레인지로 데워 바로 먹을 수 있어 간편하다.

‘식물성 직화불고기 간장덮밥소스’는 불향을 낸 식물성 대체육 불고기에 생강 풍미를 가미한 양조간장, 레몬, 라임, 파인애플로 산뜻한 맛이 나는 소스를 더했다. ‘식물성 직화불고기 매콤덮밥소스’는 제육덮밥을 연상시키는 메뉴다. 직화 공정으로 불향을 낸 식물성 고기를 풍부하게 넣은 점이 특징이다. 한국인이 좋아하는 매콤달콤한 맛을 살렸다.

국내 대체육 시장 선점

풀무원은 지난 3월 식물성 지향 식품 선도 기업을 선언한 이후 식물성 지향 제품을 잇따라 선보였다. ‘두부텐더’, ‘두부 크럼블 덮밥소스’ 등 두부를 가공한 제품으로 호응을 얻은 풀무원은 더 나아가 형태, 질감, 식감 모두를 육고기처럼 구현한 제품들을 본격적으로 선보이기로 했다. 특히 미국 업체가 주력하는 패티·소시지 위주의 대체육과는 달리 한국인 입맛에 익숙한 소불고기 형태의 대체육 개발에 집중해 우리나라를 비롯해 세계 식물성 대체육 시장을 공략한다는 계획이다.

앞서 미국에서는 올해 하반기 현지법인 풀무원USA를 통해 미국 웰빙 레스토랑 체인 '와바그릴' 200여 개 매장 전점에 숯불 바비큐 풍미로 차별화한 식물성 대체육을 입점시키는 등 ‘풀무원표 대체육’ 판매를 본격화했다. 미국 최대 학교 급식 서비스인 매사추세츠대 다이닝과 파트너십을 체결하고 매사추세츠대 애머스트캠퍼스에 식물성 대체육을 공급하고 있다.

국내에서는 내년 1분기에 소불고기처럼 얇은 타입의 신제품을 추가로 선보이는 등 식물성 대체육을 다양화하는 데 힘쓸 계획이다.

김정하 풀무원식품 PPM(식물성 단백질 식품) 사업부 김정하 CM은 “풀무원이 그동안 선보여온 식물성 대체육이 두부를 다양하게 변형한 제품 위주였다면, 신제품 ‘식물성 직화불고기 덮밥소스’는 육고기와 형태, 질감, 식감 등을 유사하게 구현하여 이전보다 더욱 적극적으로 고기를 대체하는 관점으로 볼 수 있다”며 “이를 시작으로 한 차원 더 높은 수준의 ‘한국식 대체육’ 제품들로 확장해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr