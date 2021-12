이찬원, 생애 첫 자작곡 '참 좋은 날' 발표

[아시아경제 이이슬 기자] 가수 이찬원이 신곡 '참 좋은 날'을 발표한다.

이찬원이 팬들의 사랑에 보답하기 위해 직접 작사·작곡에 참여한 새 디지털 싱글 '참 좋은 날'이 9일 오후 6시 공개된다.

생애 첫 자작곡인 '참 좋은 날'은 이찬원이 전국 투어 팬콘서트 ‘Chan’s Time’에서 선공개 할 당시, 감정에 북받쳐 눈물을 흘릴 만큼 진심을 담은 곡이라는 설명이다.

아울러 이찬원이 직접 작사, 작곡에 참여한 ‘참 좋은 날’과 첫 번째 미니앨범 ‘..선물’에서 더블 타이틀 곡으로 많은 사랑을 받았던 ‘메밀꽃 필 무렵’의 피아노 버전도 수록된다.

지난 10월 더블 타이틀로 수록된 ‘메밀꽃 필 무렵’의 피아노 버전은 피아노와 현악기로 이루어진 곡으로, 서정적인 가사와 아름다운 멜로디가 돋보인다.

소속사 스카이이엔엠은 “그동안 이찬원에게 뜨거운 사랑과 관심을 아낌없이 보내준 분들을 위해 준비한 ‘참 좋은 날’을 통해 따뜻한 위로와 사랑을 느끼셨으면 좋겠다”고 전했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr