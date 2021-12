[아시아경제 공병선 기자] 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 49,750 전일대비 250 등락률 -0.50% 거래량 597,108 전일가 50,000 2021.12.09 15:30 장마감 관련기사 둔촌주공 재건축 시공사업단 "공사비 증액 문제 없다"현대건설, 잠원동아 리모델링 사업 수주 "2년 연속 4조 클럽 눈앞"현대건설, 한국과학기술연구원과 손잡고 스마트 건설 환경 구축 close 은 잠원 동아 아파트의 리모델링주택조합 임시총회에서 잠원 동아아파트 리모델링 사업의 시공자로 선정됐다고 9일 공시했다.

계약금액은 약 4818억원이다. 이는 최근 매출액 대비 2.84% 수준이다.

