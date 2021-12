금감원, 기후리스크 대응능력 제고 위한 금융권 심포지엄 개최

"기후리스크에 대한 인식 제고 및 관리 시스템 구축을 위한 필요성 공유"

10일 금융감독원은 금융위원회와 공동으로 전 금융권 관련 실무진을 대상으로 기후리스크 관련 인식 확대와 대응능력 제고를 위한 '금융권 기후리스크 심포지엄'을 개최한다고 밝혔다. 국내 금융권의 기후리스크 대응은 유럽 등 주요 선진국 대비 초기 상태로 감독당국의 지원이 필요한 상황이다.

금감원은 기후리스크 대응을 위해 금융사가 참고할 수 있는 권고안인 '기후리스크 지침서'의 주요내용을 소개하고 향후 운영계획을 발표한다. 내년 중 기후리스크 지침서와 금융회사 자체 업무처리기준 간 차이점을 분석(갭분석)하고 이에 따른 대응방안 마련도 검토 중이다. 지속적인 기후리스크 관련 인식 및 저변 확대를 위해 기후리스크 포럼 정기 운영, 국제 컨퍼런스 개최도 추진 하고 있다.

금감원 관계자는 "이번 심포지엄을 통해 금융회사의 기후리스크에 대한 인식을 제고하고, 기후리스크 관리 시스템 구축을 위한 필요성을 공유할 수 있다"며 "금감원은 이번 심포지엄과 별도로 금융권의 기후리스크 대응 지원을 위해 기후리스크 포럼을 운영중이며, 향후 다양한 방식으로 금융권 기후리스크 대응 지원에 최선을 다할 예정"이라고 전했다.

