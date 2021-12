순천시, 특산품인 매실 가공품 수출 10만불 달성

한류·K푸드 열풍으로 매실씨앗호떡 미국 수출 급격히 증가

황매실 융복합 제품 개발로 생매실 내수 시장 한계 극복

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 특산품인 매실 가공품이 수출 10만 달러를 달성했다고 9일 밝혔다.

순천시는 잘 익은 ‘황매실’을 지역전략 가공식품으로 개발·상품화해 지난해 미국 울타리몰 LA직매장과 총판계약을 맺은 후 황매실청을 비롯한 매실곤약젤리, 매실호떡을 수출하기 시작했다.

매실호떡은 지난 3월 첫 수출을 시작으로 지난 9일 미국수출을 위해 1만 5000개가 선전되면서 4회에 걸쳐 총 4만개가 수출됐다.

특히 황매실청은 맛과 향 등 품질을 인정받아 3개월마다 1500병씩 미국으로 수출하고, 호주·태국까지 수출국을 확대해 지난해 2만 5000달러에서 올해 10만 달러로 급격한 수출 성장세를 보이고 있다.

또한 황매실로 개발한 매실곤약젤리도 로컬푸드매장, 샵엔샵 등 국내 직거래뿐만 아니라 수출상품으로 각광을 받고 있다.

또한 매실 생과도 유럽·동남아시아에 100톤을 수출하는 등 수출을 통해 매실 내수시장 한계를 극복해 나가고 있다.

순천시 친환경농업과 관계자는 “매실 품질향상으로 시장 경쟁력을 확보하고, 국내외 판로 다변화를 통해 농가소득 증대에 최선을 다하겠다”고 전했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr