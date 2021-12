[아시아경제 이선애 기자]대우건설은 최대주주인 KDB인베스트먼트가 중흥토건, 중흥건설과 경영권 양수도 및 주식매매계약을 체결했다고 9일 공시했다. 대상 주식은 2억1093만1209주이며, 거래종결 예상일은 내년 2월15일이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr