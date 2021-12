이성엽 ‘디지털 트랜스포메이션과 법’

큰 주제는 데이터, 플랫폼, AI, ICT라는 키워드로 집약된다. ICT법과 정책 전문가인 저자가 지난 5년간 관련 주제로 기고한 칼럼과 소논문을 모았다. 데이터, 플랫폼, AI 분야에 대한 고찰을 중심으로 그 외 방송·통신 산업, 4차 산업혁명의 신산업·금융 혁신·거버넌스 등에 관한 내용과 합리적 균형국가로의 전환을 위해 필요한 법적, 정치·사회적 이슈 등 여덟 개 주제로 분류된 99개의 글을 담았다.

디지털 트랜스포메이션과 법 | 이성엽 지음 | 고려대학교출판문화원 | 21,000원

