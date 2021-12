악명높던 서울 대공분실, 역사속으로…보안·국보법 맡던, 서울청사 이전

[아시아경제 정동훈 기자]군부독재 시절 국가폭력의 현장이던 대공분실(보안분실)이 사실상 해체되고 대공분실 등 외부에서 정보와 수사활동을 하던 경찰 대부분이 서울경찰청 종로 내자동 청사로 들어간다.

9일 경찰에 따르면 서울경찰청은 보안 사건과 국가보안법 사건 등의 수사업무를 맡는 안보수사대 1·2·3·4·5대를 이르면 내년 상반기까지 종로구 내자동 청사 별관으로 모두 입주시키기로 했다. 1979년 설립돼 서울청 안보수사1대 대공분실이 자리했던 서울 종로구 옥인동 자리에는 최근 새로운 통합청사가 완공됐다. 이 청사에는 서울청 사이버수사과와 과학수사과가 지난 6일부터 입주를 시작했다.

서울청 관계자는 "안보수사1대는 지난해 이미 종로구 내자동 서울청사로 입주했다"며 "사이버수사과·과학수사과 등이 이전해 비워진 사무실은 리모델링을 거쳐 안보수사대 2~5대가 이전할 것"이라고 밝혔다. 이어 "독재정권 시절의 어두운 과거를 담은 대공분실은 해체수순"이라고 밝혔다. 다만 산업기밀과 국제테러 등 국제범죄를 전담하는 안보수사 6대는 외청에서 존속할 것으로 보인다.

외근 사무실을 두고 정보 활동을 하는 서울청 공공안녕정보외사부 내 정보분석과 분석협력계(옛 정보1과 4계)와 정보상황과 상황협력계(옛 정보2과 4계) 등은 2016년 국정농단 사태 이후 서울청으로 이미 입주한 상태다. 이들 정보 경찰 부서는 남산1분실, 한화빌딩 내 2분실을 사용하다 해체된 상태다. 이로써 보안사건·국가보안법 관련 등 전통안보 사범 수사 기능은 사실상 서울청 내자동 청사로 모두 들어오게 됐다.

대공분실은 이적행위, 국가보안법 위반, 간첩 행위 등을 한 사람을 체포해 조사하고, 방첩 목적을 위해 경찰이 설치한 기관이다. 보안분실로도 불린다. 1987년 서울대생 고(故) 박종철 열사도 옛 치안본부 남영동 대공분실에서 고문을 받다 숨져 그해 6월항쟁의 불씨가 됐다. 주택가 등 노출된 장소에 있으면서도 일반 경찰관서와 달리 출입이 엄격히 통제된다. 과거에는 ‘부국상사’(서울경찰청 옥인동 분실) 등의 위장 명칭으로 존재를 감추기도 했다.

서울청의 이같은 조치는 2018년 경찰청 자문기구 경찰개혁위원회가 경찰청과 지방경찰청에 소속된 43곳의 보안수사대에서 운영중인 대공분실 27곳을 지방경찰청사로 이전하라는 권고안에 따른 것이다. 경찰서 단위의 보안과와 정보보안과 보안계의 역할을 최소화하고 경찰의 보안 활동은 기본적으로 지방경찰청 단위에서 진행하라는 것이 당시 개혁위의 주문이었다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr