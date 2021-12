하나카드 "미국·유럽 인기브랜드 직구 10% 하나머니 혜택"

최대 3만 하나머니 제공

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 해외서비스 전용 플랫폼인 지랩 해외직구라운지에서 12월 크리스마스와 박싱데이 쇼핑시즌을 맞아 미국·유럽 인기 직구 브랜드 스페셜 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다.

우선 오는 31일까지 하나카드 해외직구라운지 지랩에서는 미국·유럽 브랜드 직구 대전이 열린다. 25개 브랜드 공홈에서 150달러 이상 구매 시 구매금액을 합산해 10%를 하나머니(최대 3만하나머니)로 돌려준다. 대상 쇼핑몰은 띠어리, 마쥬, 제이크루, 갭, 배쓰앤바디웍스, 빅토리아스시크릿 등이다.

이외에도 아마존, 알리익스프레스, 이베이, 큐텐, 타오바오, 아이허브, 마이테레사, 매치스패션, 마이테레사, 네타포르테, 파페치, 육스, 24S, SSENSE, 샵밥, 메이시즈, 블루밍데일스 등 지랩을 경유해 구매하면 톱20 쇼핑몰에서 상시 프로모션인 100달러 이상 구매 시 구매금액을 합산해 10% 하나머니 적립(최대 3만하나머니) 혜택을 받을 수 있다. 10만원 이상 구매 고객에게는 미배송·파손·반품에 대해 1인당 최대 100만원까지 무료로 보상을 받을 수 있는 '해외 직구 보험 무료서비스'가 제공 된다. 또 아이포터 등의 배송대행서비스를 이용하는 고객 선착순 3000명에게는 15달러 할인쿠폰을 제공한다.

오는 13일부터 16일에는 알리익스프레스에서 연말 브랜드세일 즉시할인 프로모션이 예정돼있다. 지난 달 진행했던 아마존 스페셜 더블적립 프로모션은 오는 24일부터 31일까지 앵콜 진행된다.

이와 함께 지랩에서 내년 1월 31일까지 5만원 이상 해외결제 이용하고 응모한 하나카드 고객을 대상으로 최대 6개월까지 무이자 분할납부 이벤트를 제공 중이다.

