CJ푸드빌 제일제면소, 겨울 별미국수 3종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] CJ푸드빌의 제일제면소는 추운 날씨에 제격인 겨울 별미국수 3종을 출시한다고 9일 밝혔다.

먼저 ‘겨울바다 문어우동’은 깊고 진한 육수와 쫄깃한 면발이 조화를 이루는 겨울 별미로 탱탱한 문어다리를 통째로 올려 시각적인 재미까지 더했다.

‘육개장 칼국수’는 얼큰하고 개운한 국물에 칼국수와 소고기가 더해져 진한 맛을 낸다.

‘스키야키 전골’은 달콤 짭쪼름한 육수에 소고기, 구운 두부, 각종 채소를 넣고 익혀먹는 전골 요리로 2인이 푸짐하게 즐길 수 있다.

겨울바다 문어우동과 육개장 칼국수는 사이드 메뉴와 함께 차림상으로도 판매한다.

신메뉴는 전국 제일제면소 매장에서 만나볼 수 있으며 양재하나로마트점, 용산역사점, 청량리역사점, 코엑스점, N서울타워점, 인천공항점은 육개장 칼국수만 판매한다.

제일제면소는 신메뉴 출시를 기념해 제일제면소 카카오톡 플러스친구 추가 시 ‘씨앗닭강정(대)’ 무료 쿠폰을 증정하는 이벤트도 진행한다. 해당 쿠폰은 내년 1월31일까지 증정 메뉴를 제외하고 2만원 이상 주문 시 테이블당 1매 사용 가능하다. 타 쿠폰, 행사 및 제휴 할인카드는 중복 적용되지 않는다. 코엑스몰점, N서울타워점, 푸드월드 인천공항점은 이벤트 제외 매장이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr