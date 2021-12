CJ ENM 美진출 날개 달았다…바이아컴CBS 파트너십

IP 바탕으로 글로벌 프리미엄 콘텐츠 제작…북미 유통 채널 활용

플루토 티비에 콘텐츠 공급…티빙에 파라마운트+ 브랜드관 개설

CJ ENM은 미국 바이아컴CBS와 전방위 파트너십을 체결했다고 8일 전했다. 바이아컴CBS는 CBS, 쇼타임, 파라마운트 픽처스, 니켈로디언, MTV, BET, 파라마운트+, 플루토 TV 등을 보유한 종합 미디어 그룹이다. CJ ENM의 글로벌 안착에 큰 힘이 될 수 있다.

양사는 콘텐츠 공동 제작·투자부터 유통까지 전 단계에 걸쳐 협업한다. CJ ENM은 지적재산(IP)을 바탕으로 글로벌 프리미엄 콘텐츠를 제작하고, 북미 내 유통 채널을 적극적으로 활용한다. 드라마에서는 파라마운트 플러스, 영화에서는 파라마운트 픽처스와 각각 협력한다.

오는 14일 플루토 TV에 자사 브랜드관 'K-콘텐트 바이 CJ ENM'도 마련한다. 자사 콘텐츠를 제공해 브랜드 인지도를 높일 방침이다. 플루토 티비는 스물여섯 나라에 서비스되는 온라인 동영상 서비스(OTT)다. 3분기 기준 월평균 이용자 수가 5400만 명에 달한다. CJ ENM 관계자는 "또 다른 OTT 파라마운트+에도 드라마 콘텐츠를 제공한다"고 부연했다.

CJ ENM은 이번 협력으로 내실도 다진다. 바이아컴CBS가 OTT 티빙에 지분과 오리지널 콘텐츠 일곱 편의 투자를 감행한다. 내년 상반기 티빙에 파라마운트+ 브랜드관를 개설해 인기 콘텐츠도 서비스한다. '스타트렉 디스커버리', '퍼피 구조대' 등이다. CJ ENM은 앞서 미국 콘텐츠 제작사 엔데버 콘텐트를 인수하며 대대적인 콘텐츠 확장을 예고했다. 현재 스카이댄스와 함께 드라마 '호텔 델루나' 미국판을 기획하고 있으며 애플TV+ 'The Big Door Prize'를 제작하고 있다. 미국 유력 방송사인 HBO에서 방영되는 '기생충' TV판 제작에도 참여하고 있다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr