호주도 베이징 올림픽 '외교적 보이콧' 동참…英·캐나다도 검토 중

[아시아경제 권재희 기자] 호주도 내년 2월 열리는 중국 베이징 동계올림픽에 대해 '외교적 보이콧'에 동참한다.

8일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 이날 스콧 모리슨 호주 총리는 베이징올림픽에 정부 사절단을 보내지 않을 것이라고 밝혔다.

모리슨 총리는 이번 결정에 대해 "그간 중국 정부가 신장 위구르 지역 인권 탄압과 호주에 대한 무역 보복 등 호주가 제기한 여러 문제에 응답하려는 시도를 한 적이 없다"고 설명했다.

이어 호주의 핵잠수함 확보 문제를 포함해 여러 분야에서 최근 중국과 '충돌'이 이어진 끝에 이런 결정이 나온 것이라고 덧붙였다.

주요외신에 따르면 지난 몇 달 간 호주 정부 관리들이 중국 측과 회담할 기회를 얻지 못했던 것으로 알려졌다.

중국은 호주의 최대 수출국일 정도로 양국은 경제적으로 밀접한 관계였으나, 호주가 미국 주도 아래 중국 기업 화웨이 제재에 동참하고, 코로나19 발원지에 대한 조사를 요구하면서 관계가 틀어졌다.

중국은 호주산 석탄과 바닷가재, 와인 등의 수입을 막아 보복했고, 호주는 9월 미국, 영국과 함께 중국의 안보 위협에 대응하는 '오커스' 동맹을 출범하며 맞섰다.

오커스 동맹 출범 소식을 접한 중국은 호주에 연일 비판을 쏟는 등 대치 양상이 이어졌다.

외교적 보이콧이란 올림픽에 선수단을 보내되 관행적으로 해왔던 정부나 정치권 인사로 꾸려진 사절단은 파견하지 않는 것을 뜻한다.

미국과 중국의 갈등이 지속하는 가운데 미국은 지난 6일 베이징 동계올림픽에 대한 외교적 보이콧을 선언했다.

백악관은 외교적 보이콧을 결정한 배경으로 중국의 인권 탄압 문제를 들었다. 중국 신장 지역에서 중국의 인권 탄압이 이뤄지는데 평시처럼 올림픽에 참여할 수 없다는 것이다.

이에 뉴질랜드도 7일 정부 대표단을 보내지 않기로 했다고 밝혔다.

다만 뉴질랜드는 이번 결정이 미국이 문제 삼고 있는 인권 문제보다는 코로나19를 포함해 여러 가지 안전상 문제에 중점을 둔 조치라고 설명했다.

호주가 보이콧 행렬에 동참한 가운데 이같이 서방세계에 외교적 보이콧이 확산될지 주목된다.

앞서 미국의 우방인 영국, 캐나다 등도 외교적 보이콧을 검토 중인 것으로 전해졌다.

영국은 아직 외교적 보이콧 동참 여부에 대한 입장을 밝히지 않았지만, 여당인 보수당 내부에선 외교적 보이콧 동참에 무게가 실린 분위기라고 뉴욕타임스(NYT)는 전했다.

한편 올라프 숄츠 독일 총리 내정자는 7일 외교적 보이콧에 동참할 것이냐는 질문에 대중 정책을 숙고하겠다는 답변을 내놨다.

기시다 후미오 일본 총리 역시 "올림픽이나 우리나라(일본)의 외교에서의 의의를 종합적으로 고려해 국익의 관점에서 독자적으로 판단하겠다"고 밝혔다.

