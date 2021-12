성남 '가천대역 더포엠' 아파트 공급

[아시아경제 김서현 기자] 성남시 수정구 태평동에 '가천대역 더포엠' 아파트가 공급된다. 지하 2층, 지상 14층 아파트 5개동, 330가구 규모다. 전용면적별로 59㎡ 154가구, 74㎡ 68가구, 84㎡ 108가구 등 중소형으로 구성된다.

단지는 남향 위주로 배치되며 지상은 차 없는 단지로 구성할 계획이다. 커뮤니티시설에는 피트니스센터와 스터디카페, 실내골프연습장 등을 들인다.

입지로 보면 지하철 수인분당선이 가깝다. 가천대역과 태평역 사이에 걸쳐 '더블 역세권'의 입지다.

특히 이 아파트는 지역주택조합 방식으로 추진된다. 가천대역 지역주택조합 추진위는 최근 모집공고를 내고 분양사업을 본격화했다. 이에따라 청약 통장이 없어도 분양신청이 가능하다. 조합은 조합원 공급가를 59㎡ 4억원대, 84㎡ 6억원대로 예상하고 있다. 추진위는 프로젝트파이낸싱을 통해 중도금 60%를 무이자 조건으로 지원할 계획이다. 입주는 2026년 6월 예정이다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr