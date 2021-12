"군내 유사 사건 더 있을 것"… 강용석, 조동연 강간범 '성명불상자'로 고발

"조동연, 출석해 가해자 지목해달라"

[아시아경제 나예은 기자] 강용석 변호사가 운영진으로 있는 가로세로연구소(가세연)가 조동연 전 더불어민주당 공동상임선대위원장의 성폭행 사건과 관련된 가해자를 찾겠다며 성명불상자를 위력에 의한 간음죄 혐의로 경찰에 고발했다.

강 변호사는 7일 자신의 페이스북에 "조 전 위원장의 성폭행 피해 사건에 대해 심심한 위로의 말씀을 전한다"며 "지나간 일이고 잊고 싶은 과거라는 점에 대해 충분히 이해한다"라고 적었다.

이어 "그렇지만 군문에 들어설 여성 후배나 군대문화의 개선을 위해 조 위원장이 반드시 나서야 한다"며 "문재인 대통령과 송영길 대표도 평소 군대 내 성폭력 사건에 대해 무관용 원칙으로 처벌해야 한다고 주장했고, 송 대표는 불과 5개월 전 당내 관련 특위까지 만들었다"고 설명했다.

그러면서 "도대체 군대의 폐쇄적 분위기가 무엇이길래 육사 출신 대위가 성폭행을 당하고도 남편에게 조차 말을 못 꺼냈단 말이냐"라며 "만일 성폭행 가해자가 군 장성급이어서 진급에 영향이 있을까 봐 침묵했던 것이라면 예편한 지금은 더는 두려워할 것이 없다"고 덧붙였다.

강 변호사는 "아직도 주저하고 있을 조 전 위원장을 위해 고발장을 제출했다"면서 "조 전 위원장은 출석하여 가해자를 지목해달라"라고 요청했다.

끝으로 "유부녀였던 조 전 위원장을 성폭행했을 정도면 군대 내 유사 사건이 한 건에 그쳤을 리 없다"며 "여군 후배들을 위해서, 음습하고 폐쇄적인 군대 문화의 개혁을 위해서 조 전 위원장의 용기 있는 결단에 대해 다시 한 번 지지와 성원을 보낸다"고 말했다.

앞서 강 변호사는 유튜브 가세연을 통해 조 전 위원장의 혼외자 의혹을 처음으로 제기했다. 논란이 커지자 조 전 위원장은 민주당 공동선대위장으로 발탁된 지 이틀 만에 사퇴 의사를 밝혔다.

이후 민주당은 강 변호사 등 가세연을 공직선거법상 후보자 비방 및 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 검찰에 고발했다.

한편 조 전 위원장은 혼외자 의혹에 대해 입장문을 내고 "2010년 8월경 제삼자의 성폭력으로 원치 않은 임신을 하게 됐으나 폐쇄적인 군 내부 문화와 사회적 분위기, 가족의 병환 등으로 인해 외부로 신고할 엄두를 내지 못했다"고 밝혔다.

조 전 위원장 측 법률대리인 양태정 변호사는 "(자녀 둘이) 아버지가 다르다는 것 그런 관계에 대해 설명을 하였고 현재 배우자와 배우자 부모 모두 다 이해를 했다"면서 자녀의 동의도 받았다고 설명했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr