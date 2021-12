서울식물원-한국공항공사 열린 놀이공간 조성…8일 업무협약

한국공항공사 본사에서 협약식… 생태 감수성 풍부한 어린이 교육 위해 협력

서울식물원은 시설 조성 장소 제공 및 운영, 한국공항공사는 조성·운영비 지원

[아시아경제 임철영 기자] 서울식물원이 한국공항공사와 함께 앞으로 3년 간 식물원에 열린 놀이공간을 조성한다.

8일 서울시는 서울식물원-한국공항공사가 생태 감수성 풍부하고 생물종다양성의 중요성을 인식하는 미래세대를 위한 업무 협약을 맺는다고 밝혔다. 협약식은 한정훈 서울식물원장과 한국공항공사 이미애 전략기획본부장이 참석한 가운데 이날 한국공항공사 본사 대회의실 '숨'에서 진행된다.

이번 협약은 한국공항공사 사회공헌 사업의 일환으로 기후변화 위기에 대해 누구보다 깊이 공감하고 있는 양 기관이 협력해 식물, 환경 교육의 필요성과 중요성을 널리 알리기 위해 이뤄지게 됐다.

협약을 통해 오는 2024년까지 서울식물원은 새로운 교육 환경을 조성할 장소 제공과 프로그램을 운영하고, 한국공항공사는 조성과 프로그램 운영비를 지원한다.

우선 내년 6월까지 어린이정원학교 앞에 장애?비장애 아동이 어우러져 놀이와 실습을 할 수 있는 '무장애 텃밭'을 만든다. 텃밭의 동선과 포장재를 정비해 휠체어, 유모차도 쉽게 접근할 수 있도록 개선하는 등 어린이 눈높이에 맞춘 실습공간을 설치한다.

어린이 식물해설사 양성도 지원한다. 서울식물원은 이번 겨울 방학동안 총 30명을 모집해 운영할 계획이며 모집인원 중 50%는 공항 주변 지역 거주 어린이를 우선 선발한다는 계획이다.

이밖에 식목일, 어린이날 등 특별한 행사 및 교육 프로그램 진행도 협력하여 식물?환경과 관련된 교육적 메시지를 전달하는데 힘 쓸 계획이다. 특히 식물 교육뿐만 아니라 탄소배출, 환경파괴의 심각성을 깨닫고 생활 속에서 재활용?자원 절약을 실천할 수 있는 프로그램을 위주로 기획, 운영한다.

앞으로 3년 동안 서울식물원은 한국공항공사와 매년 논의를 거쳐 시기·공간에 알맞은 새로운 시설 조성 및 프로그램 운영을 추진할 방침이다.

한정훈 서울식물원장은 "한국공항공사와 어린이 식물?환경교육의 취지와 중요성에 공감하며 지혜로운 미래시민을 키워내는데 협력하게 돼 기쁘고 감사하다"며 "앞으로 더 다양한 세대를 대상으로 식물문화를 확산해 나가는 한편 사회 통합 가치실현에도 앞장설 것"이라고 말했다.

