자생한방병원, '추나요법 전후 비교장치' 특허 취득

[아시아경제 서소정 기자] 자생한방병원(병원장 이진호)은 추나요법의 전후 효과를 환자가 직접 화면을 통해 확인할 수 있도록 관련 장치를 발명하고 특허권을 취득했다고 7일 밝혔다.

이번에 특허를 획득한 장치의 명칭은 '추나요법 치료 전후의 비교자세를 보여주는 자세 비교장치 및 그 방법'이다.

추나요법은 한의사가 직접 자신의 손과 신체 일부분으로 환자의 틀어진 뼈, 인대, 근육 등을 밀고 당겨 바로 잡는 전통 수기요법이다. 지난 2019년부터 보건복지부는 추나요법의 건강보험 적용을 확정했다. 이를 통해 디스크(추간판) 질환, 척추관협착증, 요통 등 많은 근골격계 환자들이 혜택을 보고 있다.

다만 추나요법 환자는 치료 전후 교정 효과를 시각적으로 확인할 수 없어 한의사의 설명에 의존해야 한다는 단점이 있었다. 추나요법 전후 비교장치는 해당 단점을 해소시키기 위해 개발됐다. 추나요법 치료 전과 후 상태를 실시간으로 촬영해 환자가 직접 치료 효과를 확인할 수 있도록 한 것이다.

자생한방병원 설립자 신준식 박사는 "환자들은 최선의 의료를 받을 권리와 함께 자신이 받는 치료법에 대한 정보를 명확하게 알 권리가 있다"며 "앞으로 자생한방병원이 더욱 환자중심의 의료서비스를 제공하는 한의 의료기관이 될 수 있도록 개선점을 찾고 보완해 나가겠다"고 말했다.

