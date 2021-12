[프로필] 김기남 삼성전자 종합기술원 회장

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,800 전일대비 500 등락률 +0.66% 거래량 8,104,335 전일가 76,300 2021.12.07 11:40 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정'중동 출장' 이재용 "목요일 귀국"…신사업 기회 모색할 듯(종합2보)코스피, 반등 성공 '2970선' 상승 마감..."외인·기관 동반 매수 덕분" close 는 7일 2022년 정기 사장단 인사를 통해 김기남 부회장 겸 DS부문장을 회장으로 승진시키고, 향후 김 회장이 종합기술원을 이끌며 미래기술 개발과 후진 양성에 이바지하도록 했다고 밝혔다.

△ 1958년생 △강릉고 △서울대(전자공학) 학사/KAIST(전자공학) 석사/UCLA(전자공학) 박사

△ 주요 경력

- 2020. 1 ~ 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,800 전일대비 500 등락률 +0.66% 거래량 8,104,335 전일가 76,300 2021.12.07 11:40 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정'중동 출장' 이재용 "목요일 귀국"…신사업 기회 모색할 듯(종합2보)코스피, 반등 성공 '2970선' 상승 마감..."외인·기관 동반 매수 덕분" close 대표이사 겸)DS부문장

- 2017.11 ~ 2020. 1 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,800 전일대비 500 등락률 +0.66% 거래량 8,104,335 전일가 76,300 2021.12.07 11:40 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정'중동 출장' 이재용 "목요일 귀국"…신사업 기회 모색할 듯(종합2보)코스피, 반등 성공 '2970선' 상승 마감..."외인·기관 동반 매수 덕분" close 대표이사 겸)DS부문장, 종합기술원장

- 2014. 6 ~ 2017.11 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,800 전일대비 500 등락률 +0.66% 거래량 8,104,335 전일가 76,300 2021.12.07 11:40 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정'중동 출장' 이재용 "목요일 귀국"…신사업 기회 모색할 듯(종합2보)코스피, 반등 성공 '2970선' 상승 마감..."외인·기관 동반 매수 덕분" close 반도체총괄 겸)S.LSI사업부장

- 2013.12 ~ 2014. 5 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,800 전일대비 500 등락률 +0.66% 거래량 8,104,335 전일가 76,300 2021.12.07 11:40 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정'중동 출장' 이재용 "목요일 귀국"…신사업 기회 모색할 듯(종합2보)코스피, 반등 성공 '2970선' 상승 마감..."외인·기관 동반 매수 덕분" close 메모리사업부장

- 2012.12 ~ 2013.12 삼성디스플레이 대표이사 겸)OLED사업부장

- 2010. 1 ~ 2012.12 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,800 전일대비 500 등락률 +0.66% 거래량 8,104,335 전일가 76,300 2021.12.07 11:40 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정'중동 출장' 이재용 "목요일 귀국"…신사업 기회 모색할 듯(종합2보)코스피, 반등 성공 '2970선' 상승 마감..."외인·기관 동반 매수 덕분" close 종합기술원장

- 2009. 1 ~ 2009.12 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,800 전일대비 500 등락률 +0.66% 거래량 8,104,335 전일가 76,300 2021.12.07 11:40 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정'중동 출장' 이재용 "목요일 귀국"…신사업 기회 모색할 듯(종합2보)코스피, 반등 성공 '2970선' 상승 마감..."외인·기관 동반 매수 덕분" close 반도체연구소장

- 2007. 1 ~ 2009. 1 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,800 전일대비 500 등락률 +0.66% 거래량 8,104,335 전일가 76,300 2021.12.07 11:40 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정'중동 출장' 이재용 "목요일 귀국"…신사업 기회 모색할 듯(종합2보)코스피, 반등 성공 '2970선' 상승 마감..."외인·기관 동반 매수 덕분" close 메모리사업부 DRAM개발실장

- 2002. 1 ~ 2007. 1 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,800 전일대비 500 등락률 +0.66% 거래량 8,104,335 전일가 76,300 2021.12.07 11:40 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정'중동 출장' 이재용 "목요일 귀국"…신사업 기회 모색할 듯(종합2보)코스피, 반등 성공 '2970선' 상승 마감..."외인·기관 동반 매수 덕분" close 반도체연구소 차세대연구팀장

- 1988. 8 ~ 2002. 1 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,800 전일대비 500 등락률 +0.66% 거래량 8,104,335 전일가 76,300 2021.12.07 11:40 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정'중동 출장' 이재용 "목요일 귀국"…신사업 기회 모색할 듯(종합2보)코스피, 반등 성공 '2970선' 상승 마감..."외인·기관 동반 매수 덕분" close 반도체연구소 TD팀 담당임원

- 1986.10 ~ 1988. 7 삼성반도체 DRAM PA팀장

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr