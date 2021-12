美 베이징 올림픽 보이콧 공식화

백악관 "사절단 불참‥선수단은 허용"

문 대통령 종전선언 구상 무산될 듯

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원, 유인호 기자] 미국이 내년 중국에서 열리는 2022 베이징 동계 올림픽에 축사 사절단을 보내지 않는 외교적 보이콧을 공식 발표했다. 미·중 갈등이 더욱 격화될 조짐을 보이는 가운데 올림픽을 계기로 종전선언을 추진하던 우리 정부의 구상에도 상당한 영향이 예상된다.

젠 사키 백악관 대변인은 6일(현지시간) 브리핑에서 "바이든 정부는 신장에서 중국의 지속적인 종족 학살과 반인도적 범죄, 기타 인권 유린을 고려해 어떤 외교적, 공식적 대표단도 베이징 올림픽과 패럴림픽에 보내지 않을 것"이라고 말했다. 미 정부는 자국 선수단의 참가는 허용하기로 했다.

사키 대변인은 사절단을 보내지 않는 것은 미국이 평상시와 다를 바 없이 행동할 수 없다는 메시지를 중국에 보내는 것이라고 설명했다. 또 중국이 국제 사회의 요구에 부응하기 위해 관련 문제들에 대해 조처해야 한다고 강조했다.

이날 외교적 보이콧 방침은 오는 9∼10일 약 110개국과 함께 바이든 대통령이 개최하는 ‘민주주의 정상회의’를 앞두고 발표됐다. 뉴욕타임스는 중국 테니스 스타 펑 슈아이가 고위층에 의한 성폭행 사실을 폭로한 후 사라진 것이 올림픽 외교 보이콧에 대한 요구를 더욱 키웠다고 전했다.

미국은 동맹국의 동참도 희망하고 있다. 사키 대변인은 미국이 동맹들에 외교적 보이콧 결정 사실을 알렸으며 보이콧 여부는 각국의 결정에 달려 있다고 밝혔지만 밥 메넨데스 상원 외교위원장은 "다른 동맹들도 외교 보이콧에 합류하기를 희망한다"라고 주장했다. 이미 영국, 캐나다, 호주는 외교적 보이콧을 검토 중인 것으로 알려졌다.

외교가에서는 문재인 대통령이 구상하고 있는 것으로 알려진 내년 2월 올림픽 계기 남·북·미·중 등 다자간 종전선언 추진은 무산될 것이라는 관측이 나온다. 바이든 대통령을 비롯한 핵심 관계자들이 베이징에 가지 않게 되면서 주요 당사국이 빠지게 되는 만큼 다자간 종전선언 자체가 불가능하게 됐다는 것이다.

중국은 강하게 반발하며 대응을 예고했다. 자오리젠(趙立堅) 중국 외교부 대변인은 전날 정례 브리핑에서 "미국의 외교적 보이콧은 올림픽 정신을 훼손함은 물론 14억 중국 인민과 전 세계인이 대한 모독"이라면서 "중국은 단호히 반격할 것"이라고 경고했다.

